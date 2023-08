Desmantellen una xarxa de tràfic de documents a Tortosa

La policia espanyola ha detingut aquest dimarts 22 persones que es dedicaven a falsificar documents d’identitat i traficar amb ells a Tortosa. Aquests documents anaven dirigits a immigrants que arribaven a la població amb la voluntat de treballar al camp. Segons assegura el cos policial, els membres d’aquesta organització criminal cobraven fins a 400 euros per proporcionar els documents falsos o per utilitzar els papers d’una altra persona amb una semblança física.

Entre la vintena de detinguts s’hi troben els quatre presumptes responsables de l’organització. Se’ls investiga per delictes de pertinença a organització criminal, falsedat documental i contra els drets dels treballadors. Les detencions han arribat ara, però la investigació ja ve de lluny. La policia va començar a explorar la situació el passat mes de març, quan la policia espanyola va detectar a la ciutat de Tortosa la presència d’una xarxa especialitzada en la falsificació i tràfic de documents falsos. Tots aquells compradors que optaven per aconseguir la documentació a través d’aquesta via obtenien una targeta de residència falsa elaborada per la xarxa o bé el document d’una altra persona amb trets físics similars, una estratègia que es coneix com a ‘look alike’.

La policia assegura que la trama de falsificació estava molt ben construïda, cobrint les diverses necessitats que podien tenir els clients. De la mateixa manera que proporcionaven identitats, l’organització també oferia allotjament i trasllat. De fet, la investigació conclou que el grup disposava de furgonetes i conductors suficients per transportar més de 100 persones al dia.

30.000 euros en metàl·lic

En aquest macrooperatiu policial, format per un centenar d’agents de la policia espanyola, els membres del cos mobilitzats han decomissat un total de 30.000 euros en efectiu, dos vehicles una impressora làser i diversos passaports de diferents nacionalitats així com documentació diversa. El botí gros, però, han estat els 22 membres de la banda que han passat a disposició policial.