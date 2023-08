Aparatós xoc mortal entre un camió i un cotxe a Tortosa

Una persona ha mort aquest divendres a la tarda en un aparatós accident de trànsit a Tortosa. Un turisme i un camió han col·lisionat a la C-12 al seu pas per Tortosa, sentit Aldover, al Baix Ebre. Segons ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT), l’accident s’ha produït al voltant de les 15.48 hores al punt quilomètric 21,6 i ha provocat una víctima mortal i diverses persones ferides. En aquests moments, la carrereta es manté tallada en ambdós sentits i es fan desviaments pel lateral.

Tan bon punt el telèfon d’emergències ha rebut l’avís alertant de l’accident de trànsit, sis dotacions dels Bombers, tres dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i tres ambulàncies s’han posat en marxa i s’han traslladat ràpidament fins al lloc dels fets per tal de fer-se càrrec de la tragèdia. A hores d’ara es desconeix el nombre de ferits i en quin estat es troben. Ara bé, el que sí que han assegurat les autoritats és que no es tem per la seva vida. Amb la víctima mortal d’aquest divendres a la tarda ja són 97 les persones que han perdut la vida a les carreteres de Catalunya des de principis d’any.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Accident mortal a Canovelles

Aquest dimecres a la tarda va morir una conductora de patinet mentre circulava per la C-352, a Canovelles, al Vallès Oriental. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), els fets van tenir lloc a tres quarts de cinc de la tarda, moment en el qual els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme va envestir el patinet al punt quilomètric 25,1 de la via, i va provocar que la conductora sortís projectada i caigués des d’un pont. Va ser, doncs, arran d’aquesta caiguda que la conductora va perdre la vida immediatament.