Traspassen un històric restaurant del Montseny per falta de relleu generacional

Cada cop més establiments emblemàtics i centenaris es veuen obligats a tancar les portes per diversos motius. Un d’ells és la falta de relleu generacional, que impedeix que els negocis es quedin a la família i o bé es tanquen o bé es traspassen i deixen de ser el mateix. És el cas d’un històric restaurant del Montseny, La Barita, que haurà de ser traspassat perquè no hi ha ningú que se’n vulgui fer càrrec. El compte de Twitter @repoblem ha difós el cas per trobar emprenedors que salvin el negoci i li donin una segona vida.

𝐄𝐌𝐏𝐑𝐄𝐍𝐄𝐃𝐎𝐑𝐒/𝐑𝐄𝐒 📢

Es cedeix Masia amb restaurant i habitatge, a peu de carretera, a les portes del parc natural del Montseny ⛰



Negoci en ple funcionament, emblemàtic i popular amb més de 80 anys d'història; es cedeix per manca de relleu generacional. pic.twitter.com/Ma3cmlfEg4 — Repoblem (@repoblem) August 10, 2023

En la piulada on s’explica el cas d’aquest establiment es donen detalls de l’oferta. “Se cedeix masia amb restaurant i habitatge, a peu de carretera”, explica el compte juntament amb les imatges d’aquest establiment. Com apunten al tuit, està situat a les portes del parc natural del Montseny i fins ara ha estat “en ple funcionament”. “Negoci en ple funcionament, emblemàtic i popular amb més de 80 anys d’història; se cedeix per manca de relleu generacional”, expliquen a la piulada, que ja compta amb prop de mil likes.

390 m2 i capacitat per a cent comensals

El restaurant és molt ampli: té una superfície de 390 m2 que es divideix en dos menjadors amb aforament per a un centenar de comensals. A més, té pàrquing i està situat a una zona ideal a l’entrada del parc natural del Montseny. Qui se’n faci càrrec pot utilitzar també l’habitatge independent de què disposa, encara que les persones que han posat l’anunci adverteixen que li calen algunes reformes. Per als possibles emprenedors interessats, els propietaris del restaurant que haurà de tancar deixen un telèfon de contacte que es pot trobar a la piulada.