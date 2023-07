Onada de tancaments de forns centenaris a Catalunya

Catalunya està vivint una època negra pel que fa a la pèrdua d’establiments centenaris. Aquest problema és especialment greu als forns centenaris, que estan tancant les portes un rere l’altre. L’últim a anunciar-ho ha estat el centenari forn Fleca Torres, que compta amb quatre establiments a Terrassa, però abans que aquest molts altres han abaixat les persianes, en especial a Barcelona. A la capital hi ha molts antecedents, tot i que no només tanquen forns. Altres establiments, com ara farmàcies centenàries, també estan tancant. Aquests són alguns exemples d’establiments centenaris que tanquen les portes:

El forn Fleca Torres, a Terrassa

El forn Fleca Torres, que compta amb quatre establiments a Terrassa, va anunciar que aquest mes de juny era l’últim que tindria les portes obertes. Així, es posa fi a quatre generacions de forners que des del 1917 han treballat en aquest forn. Els motius del tancament han estat la falta de relleu generacional, la crisi arran de la guerra d’Ucraïna i l’augment del preu de la llum i de les farines. Les botigues ubicades als carrers Ample, Puig Novell, Bartrina i del Nord tanquen i una vintena de treballadors haurà de buscar feina.

Forn Giraut, a Barcelona

Un altre establiment centenari que ho deixa és el Forn Giraut, que va obrir fa més de 140 anys al número 141 del carrer de Creu Coberta, al barri barceloní d’Hostafrancs. La seva propietària, tercera generació de la família, tanca després de dedicar la seva vida al forn. Hi va començar a treballar amb 16 anys i amb 68 anys ha abaixat la persiana per última vegada per jubilar-se. Cap dels seus fills vol agafar el relleu, el que ha precipitat el tancament.

Ca l’Espinasa, a Granollers

El famós forn Ca l’Espinasa va tancar el passat 31 de març i va posar punt final a 150 anys d’història. Situat al carrer Anselm Clavé amb la plaça de la Corona, al centre de Granollers, aquest establiment tindrà ara una altra vida. Els propietaris del forn, els Balcells, han decidit plegar per la inviabilitat del negoci donada l’alça de preus. L’encariment de la llum i de les matèries primeres estan darrere d’aquesta decisió que tanca la història d’un forn centenari que ha viscut més d’un segle d’història.

Fleca Girabal, a Barcelona

El 31 de juliol del 2022 va ser l’últim dia que es va poder comprar pa al carrer de Servet, 34, on hi ha situada la Fleca Girabal. La botiga, amb 113 anys d’història, va abaixar la persiana definitivament després de la davallada de vendes i l’augment de preus. La despesa va resultar inassumible per la família Girabal i el Ramon, la quarta generació que va assumir el negoci, va decidir tancar. Ho va fer, això no obstant, amb un bon regust de boca. El dia 30 de juliol es va celebrar una gran festa de comiat.

Caballol, a Les Corts

La pandèmia va passar per damunt del forn centenari Caballol, situat a Les Corts, que va haver de tancar per la crisi de la Covid i la creixent competència de grans cadenes. Amb un missatge a la paret del local que ocupava des del 1921, els amos van comunicar a la seva clientela fidel i habitual un tancament molt dolorós pel barri.