Mor la conductora d’un patinet envestida per un cotxe a Canovelles

La tragèdia ha tornat a colpejar les carreteres de Catalunya. Aquest dimecres a la tarda ha mort una conductora de patinet mentre circulava per la C-352, a Canovelles, al Vallès Oriental. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), els fets han tingut lloc a tres quarts de cinc de la tarda, moment en el qual els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís. Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha envestit el patinet al punt quilomètric 25,1 de la via, i ha fet que la conductora sortís projectada i caigués des d’un pont. Ha estat doncs arran d’aquesta caiguda que la dona ha acabat perdent la vida. Amb aquesta víctima, ja són 96 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa interurbana de Catalunya aquest 2023.

Es tracta de la tercera mort a les carreteres catalanes dels últims dies. Aquest mateix diumenge va morir un motorista de 55 anys i veí de Salt, al Gironès, després de sortir de la via i impactar contra un senyal a l’N-II a Maçanet de la Selva, a la Selva. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), l’avís de l’accident es va rebre a les 06.45 hores al quilòmetre 691,2 de l’N-II. Arran de l’incident, s’han posat en marxa quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una unitat i el suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Recomanacions per viatjar amb patinet

A través d’una publicació al compte de Twitter, Trànsit ha comunicat quines són les tres normes principals que cal respectar mentre se circula amb patinet: portar un acompanyant, circular per les voreres, zones de vianants o carreteres i dur auriculars mentrestant, ja que això pot afectar a la conducció i l’atenció a la carretera. Aquests, però, no serien motius directament relacionats amb l’accident mortal d’aquesta tarda.