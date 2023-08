Dos pobles catalans demanen no beure aigua de l’aixeta

Aquest passat cap de setmana un fort incendi ha colpejat l’Empordà, entre Colera i Portbou concretament. Després de tres dies cremant, el cos de Bombers de la Generalitat va aconseguir extingir-lo, però les conseqüències de les flames continuen afectant les poblacions. És per això que aquest dimecres al matí els ajuntaments dels dos municipis han recomanat a la població no beure aigua de l’aixeta, ja que els professionals han detectat nivells de clorurs elevats. Preveuen que la problemàtica estigui solucionada entre dijous i divendres. Segons han explicat aquest matí fonts de l’Ajuntament de Colera, la planta d’osmosis del municipi va sofrir una avaria a conseqüència de l’incendi forestal, ja que s’ha vist sobretensionat.

Les recomanacions dels consistoris van més enllà de no beure aigua de l’aixeta i passen també per evitar cuinar amb aquesta mateixa aigua, tot i que el primordial va més encarat en beure que no pas en la cuina. L’alcalde de Portbou, Gael Rodríguez, ha explicat que la sobretensió que es va generar arran de l’incendi neix perquè Colera es va veure obligat a tallar l’electricitat de la població per fer front a les flames. Ara, però, les conseqüències les estan pagant els veïns. És per això que des de l’Ajuntament de Portbou han mobilitzat un total de 66.000 euros d’urgència per a posar-hi solució l’abans possible: “El problema estarà solucionat demà”, assegura Rodríguez.

Un helicòpter descarregant en un dels focus de l’incendi de Portbou /ACN

Aigua més salada del compte

Rodríguez també ha assegurat que les membranes de la planta d’osmosis de la localitat estan caducades des de 2019, ja que la seva vida útil és de 10 anys. Aquest motiu també ha sigut un dels causants de la sobretensió. Ara bé, un altre dels punts que cal tenir en compte de la localitat i pel qual l’aigua és més salada de l’habitual és que el pou d’on s’extreu aquesta aigua conté més sal de la que hauria de tenir.