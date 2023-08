El TC rebutja per primer cop admetre un recurs d’empara sobre el Procés

El Tribunal Constitucional ha rebutjat per primera vegada l’admissió a tràmit d’un recurs d’empara vinculat amb la causa del Procés. La Sala de Vacances de l’alt tribunal, que està controlada pel bloc conservador, ha inadmès un recurs de Carles Puigdemont i Toni Comín contra les ordres nacionals de detenció que pesen sobre ells. És una decisió sense precedents i que, a sobre, arriba en plenes negociacions del PSOE amb Junts per intentar aconseguir els vots del partit independentista per a una futura investidura de Pedro Sánchez.

La Sala de Vacances del TC està composta per dos magistrats conservadors i un progressista, la qual cosa dona un avantatge poc habitual al sector conservador del tribunal, que després dels últims nomenaments està en minoria. La decisió compta amb un vot particular —de la magistrat progressista— que considera “precipitada” i “innecessària” la velocitat amb la qual s’ha tractat el recurs. Amb aquesta decisió s’impedeix que el Ple del TC debati sobre la petició de Puigdemont i Comín de revisar les ordres nacionals de detenció emeses pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena / Europa Press

En una resolució de 10 pàgines, els magistrats desestimen tots els arguments de la defensa i consideren que no s’ha vulnerat cap dret fonamental. “Les vulneracions invocades pels recurrents derivades de l’eventual menyscabament de la seva garantia d’immunitat parlamentària, per no haver sol·licitat el suplicatori, no tenen base constitucional”, apunten els jutges. La Fiscalia del TC pot recórrer en un termini de tres dies, la qual cosa podria portar el recurs de Puigdemont al Ple del tribunal.

Decisió sense precedents que aixeca polseguera

Fins ara tota la resta de recursos vinculats amb la causa del Procés havien estat admesos a tràmit de manera automàtica i es debatien en el Ple. Els dos eurodiputats de Junts exiliats a Bèlgica volien que el TC revisés les ordres de detenció de Llarena —emeses de nou per desobediència i malversació agreujada després de la derogació del delicte de sedició— com a últim pas per esgotar la via judicial. Els magistrats César Tolosa i Concepción Espejel, tots dos del bloc conservador, han justificat la urgència de la decisió perquè Puigdemont i Comín havien demanat mesures cautelars que calia resoldre.

En canvi, la magistrada discrepant, Laura Díez, considera que no hi havia gens de pressa perquè els dos eurodiputats resideixen fora de l’estat espanyol, estan en llibertat i poden desenvolupar la seva feina sense problema. “No concorre cap circumstància d’especial urgència en relació amb l’eventual concessió o denegació de mesures cautelars que justifiqui l’actuació d’aquesta Sala”, es queixa Díez en el seu vot particular. “Per això, no comparteixo la urgència per decidir sobre un assumpte que hauria pogut tramitar-se després de la pausa estival seguint el sistema ordinari de repartiment i resolució dels assumptes en el Tribunal Constitucional”.