El TC es treu de sobre els recursos d’empara per la immunitat de Puigdemont

Nova resolució del Tribunal Constitucional pel procés de persecució judicial a l’exili. Aquest dimecres, l’alta magistratura constitucional ha decidit tallar de soca-rel tots els plets oberts arran del suplicatori demanat pel jutge instructor del Tribunal Suprem contra el Primer d’Octubre, Pablo Llarena, per poder jutjar el president a l’exili Carles Puigdemont i l’exconseller Toni Comín.

El plenari entén que cal desestimar el recurs d’empara contra la petició del suplicatori i, per altra banda, ha acordat la suspensió del mateix recurs per tal que el Tribunal Suprem presentés una qüestió prejudicial, registrada dilluns d’aquesta setmana per algunes qüestions sorgides a la vista davant del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) de divendres.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, i l’eurodiputat Toni Comín / Junts

Des del 10 de gener de 2020

La resolució comunicada aquest matí pel Tribunal Constitucional té l’origen en el recurs dʻempara plantejat per Puigdemont i Comín contra la interlocutòria de 10 de gener de 2020, del magistrat Llarena, amb què sol·licitava al president del Tribunal Suprem que elevés al Parlament Europeu la petició de suplicatori, és a dir, la petició de suspensió d’immunitat parlamentària. El recurs també incorporava les actuacions posteriors i les resolucions que confirmaven o avalaven la petició del suplicatori. Per altra banda, aquest recurs proposa al tribunal plantejar qüestions prejudicials davant la justícia europea.

El recurs feia el seu camí, però casualment, dilluns, va ser el dia assenyalat a l’agenda per discutir el recurs d’empara al plenari del Tribunal. Just tres dies després de la vista sobre els suplicatoris davant el TGUE. Precisament, aquesta vista va despertar a les defenses de l’exili algunes “qüestions” que van decidir incorporar al recurs d’empara. Així que el mateix 28 de novembre l’advocat de l’exili, Gonzalo Boye, va presentar una sol·licitud de suspensió del recurs d’empara per realitzar una nova petició de plantejament de prejudicials a la vista que van sorgir dubtes a la vista del TGUE que afectaven directament a aquest procés sobre la immunitat.

El magistrat del Suprem Pablo Llarena

Res de res

El Tribunal, com era d’esperar, no va suspendre la tramitació. Però tampoc ha estimat l’empara. D’entrada, els magistrats entenen que hi ha “vicis processals” que impedeixen entrar a conèixer sobre les denúncies relatives a la vulneració dels arts. 24.1 de la Constitució (dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, dret al jutge imparcial, dret a una resolució fundada en dret), 25.1 (principi de legalitat penal), 16 (llibertat ideològica), 20 (llibertat d’expressió) i 21 (dret de reunió i de manifestació).

Feta aquesta consideració, la resolució del TC centra la pilota en vulneració del dret a la immunitat parlamentària de l’article 23. 3 de la Constitució i la vulneració de l’article 14 perquè el suplicatori es va tramitar a través del president del Suprem i no pas del ministeri de Justícia. De fet, la defensa aportava un antecendent de l’any 2001. Aquestes al·legacions de la defensa han estat desestimades perquè els magistrats interpreten que sol·licitar el suplicatori “considerat aïlladament no es pot entendre com una lesió als drets de l’exercici de la funció representativa sinó com una institució garant constitucionalment reconeguda.El tribunal raona que és la concessió o denegació del suplicatori -un acte parlamentari- el que afecta o no a la immunitat parlamentària i no pas la petició del suplicatori. En tot cas, els magistrats, malgrat fer aquesta afirmació, asseguren que aquesta qüestió queda al marge del recurs d’empara i que, a més, hi ha un procés obert al TGUE sobre aquesta mateixa qüestió. És a dir, que deixen en mans de la justícia europea la decisió si tramitar o no un suplicatori malament vulnera el dret a la tutela judicial efectiva.

És més, el Constitucional afegeix una darrera consideració per desestimar el recurs. En concret, que el suplicatori ja s’ha concedit i ja s’ha obert un altre procediment sobre la seva acceptació en una altra seu judicial (TGUE), pels mateixos recorrents i per tant, el recurs d’empara presentat al TC espanyol ha perdut la seva raó de ser.