Un rei viking del segle X va donar nom a un gran invent que tens al teu mòbil

És molt més habitual del que pensem que quan un científic descobreix una espècie animal o vegetal nova li posi el nom d’un famós per fer-li un petit homenatge. Existeixen per exemple, la vespa Aleiodes Shakirae o l’escarabat Agra schwarzeneggeri. No és tan usual, en canvi, que el nom d’una nova tecnologia s’inspiri en un personatge històric. És el cas del Bluetooth, el nom del qual està relacionat amb el rei viking del segle X Harald Blåtand, més conegut com a Dent blava.

La tecnologia Bluetooth serveix per connectar sense fils els dispositius que es porten a sobre o estan a una distància pròxima. Actualment, permet unir ordinadors, mòbils, televisors, impressores i càmeres que estiguin fins a 100 metres de distància, en els models més potents. També es pot utilitzar per connectar el mòbil amb el cotxe a través d’una freqüència de ràdio d’ona curta. Una tecnologia per a unir tots els aparells electrònics que tinguis.

El vincle del rei viking amb el Bluetooth

Quina relació té el Blutooth amb Harald Dent Blava? Harald va ser rei de Dinamarca (958-986) i de Noruega (970-986). Durant el seu regnat va unificar els dos països. També és conegut per introduir el cristianisme a Dinamarca. Va morir l’any 986, segons sembla a mans del seu fill, Sven Tveskæg, que tres dècades després conqueriria Anglaterra. Hi ha qui diu que el sobrenom Dent Blava li van posar literalment perquè tenia una dent de color blau fosc o negre a causa d’una malaltia. També hi ha qui diu que el seu sobrenom es va traduir incorrectament i que en realitat el coneixien el Gran Home Bru.

Un auricular amb el logotip de Bluetooth / Arxiu

Sigui com sigui, va ser el sobrenom de Dent Blava el que va tenir més volada. A finals del segle XX, un grup de multinacionals com Ericksson, Intel, Nokia i Toshiba es van reunir per estandaritzar la tecnologia de connectivitat per ona curta que permetia enllaçar diversos dispositius. La història diu que un directiu d’Intel, Jim Kardash, en aquella època estava llegint una novel·la sobre els vikings on s’explicava la història de Harald Dent Blava Gormsson, que va aconseguir unificar les tribus daneses sota el seu regnat.

La web oficial de Bluetooth cita Kardash relatant que el “rei Harald Bluetooth… va ser famós per unificar Escandinàvia de la mateixa manera que nosaltres intentàvem unificar les indústries del PC i el mòbil amb un vincle de curt abast”. D’aquesta broma en va sortir el Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG). A més, el logotip de Bluetooth és la unió de dues runes escandinaves que simbolitzen les inicials H (ᚼ) i B (ᛒ).