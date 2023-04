Noruega expulsa 15 diplomàtics russos i els acusa d’espionatge

El govern de Noruega ha declarat persona non grata a 15 diplomàtics de l’ambaixada de Rússia a Oslo perquè apunta que es podrien estar aprofitant de la seva posició per espiar. El Ministeri d’Exteriors noruec ha considerat que la tasca d’aquests membres “no és compatible amb el seu estatus” i, com han informat en un comunicat i recull Europa Press, aquesta decisió forma part d'”un canvi de situació en matèria de seguretat a Europa”.

En l’escrit, la ministra d’Assumptes Exteriors noruega, Anniken Huitfeldt, ha acusat “els quinze oficials d’intel·ligència” d’haver-se aprofitat del seu càrrec per dur a terme activitats pròpies de la intel·ligència russa. “Han realitzat activitats que són incompatibles amb el seu estatus diplomàtic”, ha puntualitzat Huitfeldt. L’expulsió d’aquests 15 membres del personal l’ambaixada russa a Oslo, ha explicat la ministra, suposa un “pas important” per “contrarestar i reduir el nivell de la presència de la Intel·ligència russa” en aquest país nòrdic. “Rússia constitueix l’amenaça més gran d’intel·ligència a Noruega” i, per això, les autoritats noruegues han decidit “intervenir per neutralitzar l’activitat russa” al país amb l’objectiu principal d’evitar que “oficials d’intel·ligència russos actuïn sota cobertura diplomàtica a Noruega”. El govern de Vladímir Putin ja ha anunciat que prendran “les mesures apropiades” per respondre a aquesta decisió.

La declaració de persona non grata d’aquesta quinzena de diplomàtics russos se suma a l’expulsió de tres membres de l’ambaixada russa a Noruega que va tenir lloc l’abril de 2022, uns dos mesos després de l’inici de la guerra a Ucraïna. Abans de prendre la decisió, les autoritats del país nòrdic han supervisat durant un període de temps les activitats que realitzaven els membres d’intel·ligència de Rússia.

Tal com recull el text, els 15 hauran d’abandonar el país pròximament i el govern noruec ha confirmat que no s’emetran visats per a funcionaris d’intel·ligència de Rússia. Així i tot, Huitfeldt ha manifestat que Noruega vol “mantenir relacions diplomàtiques normals amb Rússia” i que els diplomàtics russos “són benvinguts”, però que la mesura d’aquest dijous busca “reduir activitats d’Intel·ligència que són indesitjables”.