L’incendi de Portbou avança i obliga a confinar la part alta del municipi

L’incendi que es va originar aquest passat divendres a la tarda a la zona de Portbou, a l’Alt Empordà, continua avançant a grans passes i es dirigeix cap al mar. Propiciats pel vent i l’orografia de la zona, el foc s’ha traslladat entre Colera i Portbou i ha provocat que totes dues poblacions s’hagin hagut de confinar, ja que després del confinament que es va decretar ahir a Colera i la urbanització de La Rovellada, s’hi ha sumat el de la part alta de Portbou i els masos als afores del municipi. El cos de Bombers que treballa per extingir el foc ha passat una nit dura, ja que les condicions meteorològiques influïdes per la tramuntana han generat una desena de focus secundaris, tant en els dos flancs com més enllà del cap.

L’incendi de Portbou, vist des de Llançà aquesta tarda amb la columna de fum i dos helicòpters treballant / ACN

En aquests moments hi ha una setantena de dotacions terrestres treballant a la zona per apagar el foc, unes xifres que suposen un total de 214 efectius desplegats. Poder controlar aquest incendi està sent complicat des que es va originar a tocar de les cinc de la tarda d’aquest passat divendres, ja que el fort vent ha impedit que els dos mitjans aeris no hagin pogut fer cap descàrrega. Arran de les complicacions i la magnitud de les flames, els bombers francesos hi han enviat deu dotacions per tal de donar un cop de mà a les autoritats catalanes. Els Agents Rurals desplegats a la zona estimen que les flames ja han calcinat un total de 200 hectàrees, tot i que asseguren que el potencial de l’incendi indica que pugui arribar a calcinar 5.000 hectàrees, ja que les dificultats per controlar el foc a causa del vent compliquen als Bombers delimitar-lo i frenar la desena de nous focus que s’han originat.

Els Bombers de la Generalitat treballant per frenar l’avenç de l’incendi de Portbou / Bombers

Causes desconegudes

L’incendi s’ha originat al coll del Suro, a prop del pantà de Portbou. Els Agents Rurals ja estan investigant quines han estat les causes que han originat les flames, tot i que en aquests moments el cap del cos a les comarques gironines, Ignasi de Dalmases, explica que ara per ara se’n desconeix l’origen. L’única informació que ha transcendit de la investigació és que les flames han nascut a tocar d’una pista forestal que porta cap al pantà: “Tot just estem treballant a l’àrea d’inici per poder-ho determinar, però encara ens queda molta feina per fer”, afirma De Dalmases.