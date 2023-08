Mor un home de 80 anys en un accident a Castelló de Farfanya

Un home de 80 anys de Sant Andreu de la Barca ha mort aquest divendres en un accident a la C-26 a l’altura de Castelló de Farfanya, a la Noguera. L’accident s’ha produït al punt quilomètric 16,4 poc després de les onze. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 11:16h, quan, per causes que encara s’estan investigant, el vehicle ha sortit de la via. El cotxe ha col·lidit amb un senyal i a conseqüència del xoc els dos ocupants del vehicle han patit ferides greus. Els dos han estat traslladats en estat greu a l’Hospital Arnau de Vilanova, però només la dona ha sobreviscut. El conductor ha acabat morint a conseqüència de les ferides de l’accident. Per assistir a l’accident s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Mor un motorista de 23 anys en un accident a l’Urgell

Aquesta setmana també ha mort un motorista de només 23 anys en un accident de trànsit a la C-14 al quilòmetre 84,2, a Ossó de Sió (Urgell), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els serveis d’emergència van rebre l’avís del sinistre pocs minuts abans de la mitjanit i van activar immediatament tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i un equip de psicòlegs del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Les primeres investigacions apunten que l’accident es va produir quan el motorista va sortir de la via i, a conseqüència del xoc, va morir a l’acte, però es continua investigant què va fer que se sortís de la via. Amb aquestes noves víctimes, el nombre total de persones mortes en accidents de trànsit en vies interurbanes a Catalunya s’eleva fins a les 88.