Un motorista crític en caure per un marge en un accident amb un ciclista

Un motorista ha caigut pel marge de la via a Osor i ha requerit un rescat dels Bombers després d’un accident amb un ciclista implicat. L’home ha estat traslladat a l’Hospital Trueta de Girona en estat crític. Els efectius del cos de seguretat han activat quatre dotacions terrestres dels Mossos i un helicòpter per poder dur a terme el complicat rescat del motorista ferit. El sistema d’emergències mèdiques (SEM) ha activat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat. El ciclista, que també ha quedat ferit en estat greu, s’ha traslladat al mateix hospital després de l’accident.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) com la que ha atès el motorista accidentat a Osor / Europa Press (EP)

Un motorista mort a Toses després de sortir de la via

Aquest dissabte un altre motorista va morir en sortir de la via a l’N-260, a l’altura de Toses, un municipi del Ripollès. El sinistre es va produir a les 10:26 hores del matí i els serveis d’emergències van enviar quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i una ambulància a atendre el motorista. Això no obstant, no van poder fer res per salvar la vida del motorista de 48 anys. L’accident es va produir al quilòmetre 139,5, quan la motocicleta va sortir-se de la via per motius que encara s’investiguen.

Les causes d’aquesta sortida de la via i de la posterior col·lisió que li va causar la mort al motorista encara s’estan investigant, però el seu nom ja s’ha inclòs a la llista de víctimes mortals a les carreteres catalanes. En total, aquest 2023 ja hi ha hagut 73 morts, dels quals 25 són motoristes, el col·lectiu més vulnerable a les carreteres.