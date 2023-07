Mor un motorista de 48 anys en una sortida de via a l’N-260 a Toses

Setmana complicada a les carreteres catalanes. Un motorista ha mort aquest dissabte quan ha sortit de la via a l’N-260, a l’altura de Toses, al Ripollès. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els serveis d’emergències han rebut l’avís del sinistre a les 10:26 hores del matí i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra. L’accident ha succeït al punt quilomètric 139,5 quan la motocicleta ha sortit de la via. L’accident ha acabat amb la mort del motorista de 48 anys.

Les quatre patrulles dels Mossos que s’hi han desplaçat per atendre l’accident han anat acompanyades de dues dotacions dels Bombers, una unitat conjunta dels GRAE i el servei d’emergències mèdiques (SEM) i una ambulància i dos helicòpters medicalitzats. Tot i l’ampli dispositiu desplegat, els serveis d’emergències mèdiques no han pogut fer res per salvar-li la vida al motorista. Encara no se sap què ha causat aquesta sortida de via i els Mossos continuen investigant.

Una ambulància del SEM com la que ha atès la víctima de l’accident a Toses / Agència Catalana de Notícies (ACN)

De les 72 víctimes mortals, 25 eren motoristes

Les causes de la sortida de via i el xoc que ha causat la mort al motorista encara s’estan investigant. Amb aquesta defunció, la xifra de víctimes mortals a les carreteres catalanes ascendeix fins a les 72. 25 d’aquestes víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya aquest 2023 han estat motoristes, el col·lectiu més vulnerable a les carreteres. A conseqüència del sinistre, els Mossos han hagut de fer un pas alternatiu a la carretera.