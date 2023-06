Mor un motorista en un accident de trànsit a l’AP-7, a Llinars

Un veí de Barcelona de 28 anys, J. G. P, ha mort aquesta matinada en un accident de moto a l’AP-7, a l’altura de Llinars del Vallès (Vallès Occidental), segons informa el Servei Català de Trànsit. Els fets han tingut lloc a les 3.21 hores al quilòmetre 117 d’aquesta via quan, per causes que encara s’estan investigant, el motorista i dos turismes han tingut un accident. A conseqüència del sinistre, el motorista ha perdut la vida i dos ocupants que viatjaven en un dels cotxes involucrats han resultat ferits lleument.

Als dos ferits els han traslladat a l’Hospital de Granollers on els serveis mèdics els han atès. Aquest accident mortal, però, no ha estat l’únic de la nit. Aquesta mateixa matinada, un home de 53 anys també ha perdut la vida després de xocar amb la moto que conduïa contra un mur a Roses (Alt Empordà). L’accident ha tingut lloc prop de les dues de la matinada a tocar de la carretera de Canyelles. La diferència entra aquest i l’anterior és que en aquest no s’hi ha vist més persones implicades.

Segons el recompte provisional del Servei Català de Trànsit, amb aquesta víctima ja són 64 les persones que han perdut la vida en sinistre de trànsit en el que va d’any a les carreteres interurbanes catalanes. D’aquesta xifra, 22 de les 64 persones són motoristes.

Xifres el 2022

Catalunya va tancar l’any 2022 amb 142 accidents greus que han deixat un balanç de 157 morts, un 10% menys que el 2019, segons les dades del Servei Català de Trànsit (SCT), en el qual es van comptabilitzar 175 morts en 161 accidents a les carreteres catalanes. Segons dades del 2022, l’AP-7 va encapçalar un any més el rànquing de carreteres amb més víctimes mortals amb un total de 24 morts i un 15% del total d’accidents greus a causa de l’augment del trànsit per l’eliminació dels peatges.