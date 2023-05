Tràgedia a la carretera: mor un motorista molt jove a Manresa

Nova mort d’un motorista a Catalunya en un any tràgic per aquest col·lectiu. Aquest dimecres un motorista de només 23 anys ha mort després de col·lidir amb dos turismes a la C-37, al barri del Xup de Manresa. La víctima tenia només 23 anys i era veí de Sant Salvador de Guardiola, al Bages. Els fets s’han produït poc abans de les tres de la tarda, quan el motorista ha xocat contra un vehicle que acabava de frenar per entrar en un camí. Aquesta topada ha acabat causant-li la mort, ja que ha sortit volant fins a caure a l’altre carril, on una furgoneta l’ha envestit. La Policia Local s’ha desplaçat al lloc dels fets i li ha fet la prova d’alcoholèmia als conductors de tots dos vehicles. Ha donat negatiu.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) / Europa Press

Un motorista, ferit crític dissabte al matí

Els motoristes són el col·lectiu més vulnerable a la carretera. Aquest mateix dissabte al matí un motorista va resultar ferit crític en accidentar-se al port de la Bonaigua. Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís de l’accident a les 10:15 hores, al quilòmetre 59,5 de la C-28, dins el terme d’Alt Àneu, al Pallars Sobirà. El motorista va perdre el control de la motocicleta i va sortir de la via a la sortida de València d’Àneu. Com a conseqüència va resultar ferit crític i no ha transcendit el seu estat actual. Els cossos d’emergències van activar una ambulància i un helicòpter per atendre’l i se’l va traslladar a l’hospital de la Vall d’Hebron. La C-28 es va haver de tallar en els dos sentits per rescatar i evacuar aquest motorista.