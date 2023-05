Detingut el conductor implicat en l’accident on ha mort un motorista a Saus

Els Mossos d’Esquadra han detingut per homicidi imprudent el conductor implicat en un xoc frontal aquest divendres al matí a la GI-623, a l’altura de Saus (Girona), on ha mort un motorista. L’arrestat és un jove de 18 anys que ha envaït el carril contrari, per on circulava la víctima mortal, un home de 51 anys veí de l’Armentera, segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT). El conductor del cotxe ha donat positiu en el test d’alcoholèmia, però no superava el límit que suposa una infracció penal. El resultat de la prova de drogues ha sigut negatiu. Amb aquesta víctima, ja són 57 persones les que han mort en accidents a la xarxa interurbana de Catalunya, 17 de les quals eren motoristes.

Segons detalla la policia catalana, l’accident s’ha produït al quilòmetre 7,1 de la carretera local GI-623 quan el turisme, conduït pel jove de 18 anys, que circulava en sentit l’Escala ha envaït el carril contrari i ha xocat frontalment amb la moto. L’avís de l’accident ha arribat quan faltaven cinc minuts per a les set del matí. Fins al lloc, s’han mobilitzat cinc dotacions dels Mossos d’Esquadra, tres ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. El sinistre ha obligat a tallar la circulació en els dos sentits d’aquesta via.

Commoció al Segrià per la mort d’una nena de tres anys

Sunyer (Segrià) està de dol per la mort d’una nena de tres anys aquest dijous al migdia. La petita va caure en una piscina particular quan estava a una casa amb la seva germana bessona i l’àvia. Els equips d’emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d’Esquadra han obert diligències informatives i han determinat que es tracta d’una mort accidental.