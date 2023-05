Mor ofegada una nena de tres anys en una piscina particular a Sunyer

Gran commoció al Segrià. Una nena de tres anys ha mort ofegada aquest dijous al migdia en una piscina particular a Sunyer. Segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat l’ACN, la petita va caure-hi de manera accidental. Els serveis d’emergència que es van mobilitzar fins a l’habitatge no van poder fer res per salvar la vida de la nena que, segons el rotatiu, en el moment dels fets es trobava amb la seva germana bessona i l’àvia. Els Mossos d’Esquadra han determinat que la mort va ser accidental. L’Ajuntament del municipi ha decretat tres dies de dol i suspèn tots els actes programats.

El Segre detalla que la menor va caure a la piscina poc abans de les 12.30 hores i fins a la casa, ubicada als afores de Sunyer, s’hi van desplaçar ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles dels Mossos, però no es va poder fer res per salvar la nena, que va morir al lloc dels fets. També es va activar un equip de psicòlegs per atendre els familiars de la criatura. Les dues bessones es trobaven a casa amb l’àvia i una de les petites va caure a la piscina i es va ofegar. Seguin el procediment, la policia catalana ha obert diligències informatives i ha determinat que la mort de la nena va ser accidental.

Ambulàncies del Servei d’Emergències Mèdiques i patrulles dels Mossos d’Esquadra es van desplaçar fins a la casa on es va ofegar una nena de tres anys / ACN

Sunyer, un municipi d’uns 350 habitants, està commocionat. Aquest divendres, el consistori d’aquesta població del Segrià ha decretat tres dies de dol i ha suspès tots els actes programats, inclosos els de la campanya per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig, entre aquest dissabte, diumenge i dilluns.