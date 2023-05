Ingressa en un centre de menors acusat d’un doble apunyalament a Salou

Un noi de 17 anys ha ingressat en un centre de menors acusat d’un doble apunyalament a Salou, segons ha avançat aquest dilluns El Caso han confirmat fonts policials a l’ACN. A primera hora del dissabte 6 de maig, els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís que hi havia dues persones ferides per arma blanca a les portes d’una discoteca ubicada al carrer Brussel·les de la localitat tarragonina. Quan els agents van arribar al lloc van trobar dues víctimes, una de les quals ferida greu, i van ser traslladades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. El sospitós ja havia fugit i la policia catalana va activar un dispositiu per localitzar-lo, fins que el van poder detenir hores després a Cambrils. Aquests apunyalaments es van produir pocs dies després d’un tiroteig a Salou que va deixar dues víctimes mortals i del qual encara es busquen tres dels presumptes autors dels fets.

Menor i vinculat a bandes llatines

El succés es va produir a l’entrada de la discoteca Koko Beach, a la capital de la costa Daurada, cap a les sis del matí. El Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar les dues víctimes a l’hospital tarragoní i, tot i que no es coneix el seu estat de salut actual, no es tem per la seva vida. Immediatament, els Mossos van posar en marxa un ampli dispositiu per localitzar el presumpte autor dels fets. Cap a les 17.45 hores del mateix dissabte, la policia catalana va localitzar i detenir a Cambrils l’agressor, un noi de 17 anys, de nacionalitat colombiana i amb vincles al món de les bandes llatines. El jove ha ingressat a un centre de menors a Lleida.

Una prova del tiroteig mortal a Salou | EP

Tiroteig mortal a Salou

El doble apunyalament es produeix unes 48 hores després del tiroteig mortal a Salou. Dos homes van ser assassinats a trets dimecres a la nit en un tiroteig en ple carrer i els Mossos treballen amb la hipòtesi que es tractaria d’un conflicte de drogues entre bandes rivals franceses. La policia catalana va poder detenir un dels agressors, un jove de 24 anys que ja ha ingressat a presó, però continuen buscant tres fugitius més. Segons els testimonis, tres encaputxats van baixar d’un cotxe amb matrícula francesa, van disparar contra les víctimes i van fugir del lloc dels fets.