Detenen l’autor de l’assassinat a trets d’un jove de 15 anys a Sant Hipòlit

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquest dilluns al migdia el presumpte autor de l’assassinat d’un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà, a Osona, aquesta matinada. Segons han informat els Mossos en un comunicat, la detenció s’ha produït “sense cap acte de violència” i l’arrestat, Dani Montes, es dirigeix cap a la comissaria. La policia havia desplegat un fort dispositiu per trobar el presumpte autor del crim, que havia fugit en direcció al bosc. S’han ajudat d’un helicòpter, un dron i hi han participat diverses divisions dels Mossos. L’assassí és, presumptament, Dani Montes, un veí de Sant Hipòlit de Voltregà de 40 anys amb antecedents. L’alcalde de Sant Hipòlit, Gerard Sancho, ha dit que en les pròximes hores decidiran si decreten algun dia de dol al municipi i no ha volgut avançar res de la investigació. “La deixem en mans dels Mossos”, ha conclòs.

Els Mossos han detingut l’autor de l’assassinat d’un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà / Agència Catalana de Notícies

Baralla mortal amb arma de foc

L’adolescent mort és un jove molt conegut al municipi. Va morir a les cinc de la matinada després d’una baralla que va acabar amb dos trets mortals. Després el presumpte assassí va fugir al bosc amb la cara ensangonada per una ferida de la baralla. Els Mossos van rebre l’avís a les cinc de la matinada i no van poder fer res per salvar-li la vida al jove de 15 anys. Després han iniciat la cerca i captura de Dani Montes. Inicialment, han inspeccionat una nau abandonada al bell mig del bosc i una caravana, però no l’han trobat. La família de l’arrestat ha contribuït a fer que s’entregui, ja que estava fent d’enllaç entre la policia i el detingut. Finalment, a dos quarts de dues ha estat detingut i portat a la comissaria.