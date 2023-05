Mor a l’hospital el ferit greu durant el tiroteig a Salou

El jove que estava ferit greu a conseqüència del tiroteig de Salou ha mort a l’hospital, segons confirmen fonts judicials. En total són dues les persones assassinades a trets aquest dimecres a la nit en un tiroteig en ple carrer a Salou. La policia catalana investiga el cas com una revenja entre bandes rivals, possiblement franceses. Els fets han tingut lloc cap a les 22.30 al carrer de la Torre Alta, al Cap Salou, una coneguda zona turística de la localitat. La policia catalana ha pogut detenir un dels tiradors i té en marxa un dispositiu de cerca i captura per localitzar les altres dos ocupants d’un vehicle que ha fugit de la zona després del tiroteig.

Les primeres informacions apunten que tres persones han disparat contra les víctimes amb una arma llarga des d’un cotxe que tenia matrícula francesa i després han fugit. Els Mossos ha pogut localitzar el vehicle poc després a l’àrea de servei del Mèdol, a l’AP-7, i han pogut detenir un dels tiradors quan intentava fugir a peu. A l’interior del cotxe han localitzat diverses armes. Una de les víctimes ha mort al lloc dels fets i l’altra ha estat traslladada a l’hospital, on ha mort hores després.

Imatge d’arxiu d’una unitat d’investigadors dels Mossos d’Esquadra / CME

Segons la periodista Anna Punsí, un testimoni del tiroteig ha explicat a la policia que tres persones encaputxades han baixat d’un Renault Captur, han obert foc contra les dues víctimes i després han tornat al cotxe per fugir. Agents de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de Tarragona han assumit el cas. Al cotxe hi ha trobar almenys dues pistoles, una arma llarga i una granada de mà.

Els Mossos resolen un assassinat similar a Salou l’any passat

A finals de març, els Mossos d’Esquadra van detenir tres homes relacionats amb un tiroteig que va tenir lloc a Salou el 9 de maig del 2022. Com en aquest cas, la policia catalana vincula la mort a una revenja entre dos grups criminals francesos rivals. Els autors del crim va localitzar la víctima mentre estava de vacances a la localitat turística catalana i van anar a buscar-lo per matar-lo. El mateix dia van tornar a França.

La policia local va detenir un home que havia estat retingut per un grup de persones per la seva vinculació amb el crim. L’home tenia diversos antecedents per delictes violents i relacionats amb el tràfic de drogues i portava una arma, que després es va determinar que no havia estat la utilitzada en el tiroteig.