Maten un jove a la zona d’oci nocturn de Salou després d’una baralla

Una baralla a la zona d’oci nocturn de Salou ha provocat la mort d’un jove aquesta matinada durant la nit de Tots Sants, tal com avança El Caso. Concretament, ha succeït al carrer de Valls, tot i que l’incident ha iniciat en un dels carrers que donen al carrer Carles Büigas, zona on es concentra gran part dels locals d’oci nocturn.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

Quatre ganivetades li han provocat la mort

Els fets han tingut lloc cap a les cinc de la matinada, quan el jove ha rebut fins a 4 ganivetades que li han provocat la mort. En aquest sentit, un recepcionista de l’Hotel Salou Beach ha trucat al 112 sobre dos quarts de cinc alertant que hi havia una persona estirada a la via pública, amb ferides greus provocades per les diverses ganivetades que ha patit. Els Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) han iniciat les tasques de reanimació, sense èxit.

Un altre jove ha resultat ferit

La baralla també ha provocat que en resultés ferit un altres jove, tot i que en aquest cas ha estat superficial a través d’una arma blanca al colze. Segons explica la font citada, les primeres informacions policials asseguren que els autors de les ganivetades són dos joves, que han pogut escapar i que estan sent buscats pels Mossos d’Esquadra. Amb això, encara no s’ha concretat quin ha estat el motiu pel qual ha iniciat la baralla, mentre que l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) de la regió del Camp de Tarragona s’ha fet càrrec de les investigacions del cas.

Aquest incident arriba després que durant la nit de dissabte a diumenge passat també hi hagués un apunyalament davant la discoteca Brisas de Caribe a Barcelona. Un jove de 20 anys va morir a les portes de la sala de festes de l’avinguda Paral·lel.