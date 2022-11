Desallotgen 40 escocesos beguts d’un AVE per haver provocat un gran retard

Caos a un tren d’alta velocitat on quaranta escocesos borratxos han provocat un retard d’hora i mitja i han insultat passatgers i personal de Renfe. La policia ha desallotjat a Albacete una quarantena de seguidors del Celtic que es dirigien a Madrid per veure el partit de Champions entre el Reial Madrid i el seu equip aquest dimecres. L’AVE cobria el trajecte entre Alacant i Madrid, però els hooligans del Celtic han hagut de quedar-se a Albacete després de causar malestar entre els passatgers. Segons informa Europa Press, el tren en qüestió ha estat el de les 14:45, que ha sortit d’Alacant amb 52 minuts de retard per culpa dels seguidors del Celtic. Això suposarà, segons la política de la companyia, que s’hagi d’indemnitzar tots els passatgers per aquesta demora.

Segons ha informat l’agència de notícies, els seguidors del Celtic, que aquest dimecres juga contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu un partit de la Champions on els blancs es juguen ser primers de grup, han insultat el personal de Renfe i alguns passatgers de l’AVE. Molts dels passatgers han demanat un canvi de seient i de compartiment per evitar els insults i les faltes de respecte dels hooligans, que han passat tot el viatge desfasats i cridant consignes per al seu equip, el Celtic, que ja està eliminat en no haver guanyat cap partit i no es juga res a Madrid.

L’interventor ha estat qui ha trucat a la policia perquè pugés al tren a la parada d’Albacete, on han desallotjat els quaranta escocesos. El desallotjament ha fet perdre més temps i el tren ha acabat acumulant un retard d’hora i mitja, per la qual cosa Renfe haurà de retornar els diners als passatgers. Una altra mesura que s’ha adoptat per la presència d’aquest grup ha estat la prohibició de vendre alcohol dins d’aquest tren.

Renfe haurà d’indemnitzar els passatgers

La política de Renfe pel que fa als AVEs i la puntualitat és molt estricta, per la qual cosa la companyia tornarà tots els diners dels bitllets als passatgers afectats. Ara bé, la companyia denunciarà aquest grup de hooligans escocesos per tal que siguin ells els qui assumeixin finalment el cost de tornar els diners als passatgers afectats per culpa seva. Caldrà veure què decideix el jutge, però els passatgers poden estar ben tranquils: els retornaran els diners immediatament.