Una resolució condemna França per no permetre el català als plens municipals

La Plataforma per la Llengua ha participat durant aquest cap de setmana a l’Assemblea General de l’European Language Equality Network, una xarxa europea que té per objectiu promocionar les llengües europees menys parlades i treballar per la igualtat lingüística. En aquesta assemblea celebrada a Cardiff, Gal·les, l’ONG del català ha aconseguit que s’aprovi una resolució per condemnar les denúncies de la policia francesa a la prefectura dels Pirineus Orientals contra els ajuntaments d’Elna i els Banys d’Arles per haver permès intervenir en català als plens municipals. Així, l’ELEN demana al govern francès una rectificació i que deixin de vulnerar els drets dels catalanoparlants a França.

El text el va presentar la responsable d’internacional de l’ONG del català, Marga Payol, davant l’assemblea general. Payol va defensar que la denúncia del prefecte contradiu el Codi del Patrimoni francès, que reconeix que les “mal anomenades” llengües regionals autòctones són part del tresor nacional francès. També va apuntar que la Llei 94-665, de l’ús del francès, especifica que no obstaculitza l’ús i promoció de les llengües regionals. Segons va denunciar la Plataforma per la Llengua, la denúncia interposada en el cas d’Elna va en contra de les recomanacions d’Oslo sobre drets lingüístics de les minories. Concretament, contra la recomanació 15, que especifica que s’ha de permetre l’ús de la llengua pròpia d’una minoria als electes.

França contravé els articles del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics

La decisió de França contravé els articles 26 i 27 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que va signar França així com l’article 14 de la Convenció Europea de Drets Humans. Concretament la Convenció Europea de Drets Humans inclou una clàusula de no discriminació per raó de llengua. L’Estat francès també contravé diversos articles de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea on es prohibeix la discriminació per raó de llengua.