Fúria contra Jaime Peñafiel per insultar Diana de Gal·les en directe

La mort d’Elisabet II d’Anglaterra ha forçat les televisions europees a canviar la seva programació per centrar-se en aquesta pèrdua, la que protagonitza les portades de diaris de tot el món. També a Espanya han parlat sobre el tema en els diferents programes, el que ha permès que surtin a la llum les opinions de molts tertulians famosos. El més polèmic ha estat Jaime Peñafiel, el periodista especialitzat en les monarquies.

Cuatro al día connectava en directe amb ell per conèixer la seva opinió sobre tot el protocol que començava a partir de l’anunci de la mort de la monarca. El tertulià va voler enumerar tots els problemes que ha hagut d’afrontar Elisabet, entre els que destaca clarament la mort de Diana de Gal·les. Ha estat en aquest moment quan Jaime Peñafiel ha deixat anar un comentari ofensiu i insultant amb Lady Di que ha fet que rebés moltíssimes crítiques.

És conegut per tots el costumisme del periodista, un dels més crítics amb Letícia precisament perquè no prové d’una família reial. Tenint en compte les paraules que ha deixat anar, queda clar que tampoc no li va agradar que Carles es casés amb Diana, de família noble però sense ser princesa hereva com Carles.

Jaime Peñafiel insulta Diana de Gal·les en directe i el deixen verd

La part més controvertida del seu discurs va arribar quan la va insultar directament: “El dolor d’avui del poble és sincer, no histèric com amb el de Diana. Ara Carles voldrà posar ordre a la família perquè és un home seriós. Va viure el que va viure en aquell matrimoni desgraciat amb aquella mena de subnormal que era Diana, però ell ha estat un home seriós tota la seva vida. No ha tingut molts amors, Camil·la i alguna altra aventura”.

La presentadora va optar per ignorar la barbaritat que acabava de dir el convidat i va continuar amb la connexió com si res. A la xarxa, però, van multiplicar-se ràpidament les crítiques ferotges cap a ell: “Vergonya“, “Intolerable“, “M’he quedat amb la boca oberta, no sé com aquest home pot sortir a televisió. Em fa vergonya”, “Quina vergonya, Cuatro. I la presentadora el permet continuar! i “Trist sentir el senyor Peñafiel tractant tan despectivament a Lady Di i anomenat-la subnormal. Una falta de respecte, lamentable” són alguns dels missatges que s’han pogut llegir.

Por qué no ponéis el corte de Peñafiel insultando a Lady Di? pic.twitter.com/k6ZkqwddKg — maria marco (@unaikooo) September 8, 2022

#CuatroAlDia8S VERGÜENZA QUE JAIME PEÑAFIEL HA LLAMADO ESPECIE DE SUBNORMAL A LADY DI….. INTORELABLE — Paqui Berlanga (@PaquiBerlanga) September 8, 2022

Me he quedado alucinada cuando lo oí, no sé como este tío puede salir en tv , me dá vergüenza. — Leticia (@Leticia75377745) September 8, 2022

