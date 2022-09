L’estat francès porta l’Ajuntament d’Elna a judici per permetre plens en català

L’Ajuntament d’Elna anirà a judici després d’aprovar, l’abril passat, que els regidors del ple puguin debatre i intervenir en català, amb la condició que les declaracions es tradueixin al francès. Així i tot, el prefecte dels Pirineus Orientals ha presentat una denúncia al Tribunal Administratiu després que el consistori aprovés aquest canvi en el reglament. Ho ha confirmat l’alcalde d’Elna, Nicolàs Garcia, a través de les xarxes socials que també ha assegurat que, si el tribunal els acaba donant la raó, pot obrir la porta a què altres poblacions de la Catalunya del Nord ho facin. Ara bé, el batlle remarca que l’objectiu de l’Estat francès, amb aquesta denúncia, és contrari: “Aconseguir que ningú més ho demani”. En una piulada a Twitter, Garcia afirma: “Anirem a judici i guanyarem!“.

Quan l’ajuntament va aprovar aquesta mesura a l’abril, Garcia assegurava que els serveis jurídics havien avalat la mesura perquè garantia la traducció en la llengua oficial. Poc després, però, van rebre una carta del prefecte demanant-los que fessin marxa enrere. “Li vam contestar que no i ara hem rebut l’assignació de la justícia”, explica l’alcalde d’Elna.

Primer municipi de la Catalunya del Nord que permet debatre en català als plens

El dijous 21 d’abril d’aquest any, l’Ajuntament d’Elna donava llum verda a un canvi en el reglament municipal per permetre que els regidors puguessin fer les seves intervencions en català, una mesura que inclou que, necessàriament, es tradueixin al francès. Aquest fet els convertia en el primer municipi de la Catalunya del Nord en prendre una decisió com aquesta.

En declaracions a l’ACN, l’alcalde d’Elna recorda que aquest canvi en el reglament és una opció que poden fer servir els regidors que vulguin i remarca que “no és una obligació” per a la resta. Al ple d’Elna, només 5 o 6 regidors parlen català, i Garcia afirma que volen que “la llengua catalana sigui parlada i entesa per més gent”.