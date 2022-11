Els lladres del monestir de Poblet van marxar amb les mans buides

El robatori al monestir de Poblet ha acabat bé i els lladres han marxat amb les mans buides. Així ho han confirmat els responsables de l’arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, que han assegurat a l’ACN que els lladres no s’han endut cap documentació històrica rellevant relacionada amb l’expresident Josep Tarradellas. L’expresident va cedir el seu fons bibliogràfic i documental a la comunitat monàstica de Santa Maria de Poblet, que aquest dilluns ha patit un robatori, tot i que finalment tot ha acabat bé. Els lladres han obert un armari de seguretat ignífug que contenia documentació de Tarradellas, un llibre manuscrit de Josep Maria de Segarra i el lehendakari Íñigo Urkullu va cedir amb material del seu paper durant el procés, segons han explicat els responsables. Tot i haver accedit a la documentació, segons l’abat de Poblet, Octavi Vil, no s’han endut res.

Els lladres van entrar al monestir durant la matinada de dissabte, tot i que els fets no s’han conegut fins aquest dilluns, quan els responsables se n’han adonat en veure una finestra oberta. Segons l’abat, van poder neutralitzar el sistema de seguretat després d’haver saltat la muralla per accedir a la finca i haver forçat la porta que dona a la carretera. Concretament van entrar a través d’una finestra que dona a la planta baixa i al primer pis. A l’interior, on no hi ha cap càmera de seguretat, van aconseguir neutralitzar el sistema de seguretat gràcies a situar cartrons als sensors de les portes.

La façana del monestir de Poblet

L’alarma va saltar però no es va avisar els Mossos

Els treballadors se n’han adonat aquest dilluns en veure la finestra oberta i han anat a buscar l’abat. “Ens han vingut a buscar quan estàvem fent la missa conventual i hem pujat tots plegats”, ha comentat l’abat i president de l’arxiu. Quan han entrat han vist que l’armari estava obert i a terra, però que els lladres no s’han endut res. Un dels documents que hi havia és el passaport que se li va fer a Madrid quan va tornar de l’exili el 1977, d’incalculable valor històric. “Les arxiveres diuen que no troben a faltar res. Hem de mirar exhaustivament les carpetes però sembla que hi és tot”, ha celebrat Vilà, que ha evidenciat sorpresa perquè no s’hagin endut res després d’aconseguir entrar. De fet, l’abat ha dit que al principi creien que era “una bretolada” però que el fet que hagin anat directament a l’armari i hagin pres precaucions no ha estat casualitat.

L’abat ha explicat a l’ACN que de matinada va saltar una alarma, però la companyia de seguretat va avisar a la directora i la va rearmar sense enviar-hi ningú. Si hagués tornat a saltar, el protocol marca que s’hauria avisat els Mossos d’Esquadra, però es va considerar una falsa alarma i es va descartar. Aquest dilluns, quan sí que els han avisat, la policia científica ha estat analitzant la zona i recollint proves per identificar els lladres. Pel que fa a l’alcalde de Vimbodí i Poblet, Joan Canela, s’ha mostrat content que l’entrada no hagi tingut conseqüències greus i ha recordat que “estem a l’espera de l’informe policial”.