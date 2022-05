Confirmada la condemna al ‘youtuber’ de la bretolada de les galetes amb pasta de dents

El ‘youtuber’ que l’any 2017 va penjar un vídeo ensenyant com donava galetes amb pasta de dents a un rodamón ja no podrà recórrer més la condemna. El Tribunal Suprem ha confirmat la pena que havia establert un jutjat de Barcelona fa mesos. Així, el youtuber ‘ReSet’ ja està oficialment condemnat a 15 mesos de presó, 5 anys sense compte de YouTube i l’obligació d’indemnitzar amb 20.000 euros el captaire per un delicte contra la integritat moral.

Durant el judici al Suprem el youtuber ha reiterat que va ser “una broma”, però els jutges han tingut en compte que prèviament havia fet vídeos similars amb gent gran i menors d’edat. En el moment dels fets, al 2017, ‘ReSet’ tenia 19 anys i es guanyava la vida gràcies als vídeos al seu canal de YouTube, on tenia més de 120 milions de visites des del 2014, més d’un milió de subscriptors i cent vídeos penjats. Un cop va penjar aquell vídeo li van baixar els subscriptors i a finals de maig del 2019 ja en tenia menys de 260.000.

El vídeo que ha acabat en condemna

Va ser la policia local qui va localitzar la víctima de la “broma” d’aquest youtuber, un rodamón romanès de 52 anys que va explicar que el 17 de gener del 2017 un noi li havia regalat un bitllet de 20 euros i unes galetes que volien semblar Oreos. Se les va menjar mentre el noi gravava i després va marxar ràpidament. Poc després l’home va començar a tenir nàusees. L’endemà el noi va tornar a gravar-lo d’una manera degradant i humiliant. Aquests dos vídeos van suposar un guany de 2.000 euros per aquest youtuber.

Justament mentre la policia parlava amb la víctima va tornar a anar a veure l’home amb la intenció de gravar-lo durant la nit i que els seus seguidors veiessin que li demanava perdó. Portava una motxilla amb sacs de dormir, mantes, una càmera i 300 euros per mirar de compensar-lo. Els agents el van identificar i denunciar per tracte degradant, menyspreant la dignitat i integritat moral d’una persona en risc d’exclusió social. En paral·lel el CAC va demanar a YouTube que retirés el vídeo i la plataforma va acceptar.

El vídeo demanant perdó

Un cop va esclatar tota la polèmica per aquest vídeo humiliant ‘ReSet’ va demanar perdó. Va explicar que estava penedit perquè havia estat culpa seva: “No volia donar 20 euros a una persona normal del carrer, els volia donar a aquest rodamón que vaig veure i com que vaig prometre que donaria les galetes juntament amb els 20 euros a algú, doncs li vaig donar sense pensar-ho dues vegades”, va explicar. Després va dir que havia estat “immadur” i que no sabia per què li havia donat. “No pensava que això s’arribés a exagerar tan, no pensava que diguessin que un ‘youtuber’ vol intoxicar un rodamón. No sabia que em podia caure tot això. Si ho hagués sabut, no ho hagués fet”, va afegir.

Durant el judici, el jove va explicar que aquest tipus de vídeos els feia com a “reptes” que li proposaven els seus seguidors, i ho feia amb persones vulnerables perquè no s’atrevia a fer-ho amb homes forts per si l’agredien.

Una condemna més petita del que demanava la fiscalia

El Suprem ha ratificat una condemna més petita que la que demanava la fiscalia, l’ajuntament de Barcelona i l’acusació particular. Els tres demanaven dos anys de presó -finalment són 15 mesos-, cinc sense accés a YouTube -això sí que es compleix- i 30.000 euros d’indemnització, en considerar que havia actuat amb abús de superioritat -finalment han estat 20.000-.