“A l’assassí se li va girar el cap”: consternació a Sant Hipòlit pel crim del menor

Encara queden molts dubtes per resoldre del crim del menor de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), però la mort a trets de l’Aleix, un noi de 15 anys, ha sacsejat el municipi i consternat tots els seus veïns. Un ampli dispositiu dels Mossos d’Esquadra continua desplegat aquest dimarts a Sant Hipòlit i, durant el matí, han dut a terme el registre al domicili del presumpte assassí, Dani Montes Barba, de 40 anys de nacionalitat espanyola i conegut a la comarca i amb antecedents, que s’ha allargat durant més de dues hores. L’arrestat no col·labora amb la policia catalana i encara no s’ha localitzat l’arma del crim.

Els fets van tenir lloc durant la matinada d’aquest dilluns. Uns testimonis van trucar els Mossos avisant que havien sentit uns trets després d’una baralla al carrer Sant Martí de Sant Hipòlit. Quan els agents van arribar van trobar el noi de 15 anys malferit. Havia rebut dos trets al cap i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) no va poder fer res per salvar-li la vida. El sospitós, assenyalat pels testimonis, va fugir per un bosc proper a la zona i no va ser fins passades la una del migdia que va ser arrestat a Vinyoles.

La víctima “es va trobar amb el tiroteig”

La família de la víctima és de Sant Hipòlit, tot i que, ara, el noi vivia amb els seus pares a Roda de Ter. En el petit municipi de la comarca d’Osona hi viuen unes 3.000 persones, i la violenta mort del noi aquest dilluns els ha deixat consternats. Un familiar directe del noi mort, Emili López, ha ofert unes declaracions als mitjans de comunicació i, tal com recull l’ACN, ha assegurat “és impensable” que un fet com aquest hagi passat “en un poble tan petit”. Ha remarcat que a Sant Hipòlit “tots es coneixen” i, en referència al presumpte assassí, ha confirmat que “era conflictiu, però per arribar a aquests extrems tampoc”. López creu que a Dani Montes, conegut com en Perry, “se li va girar el cap”.

Els Mossos d’Esquadra han escorcollat el domicili de l’arrestat per l’assassinat de Sant Hipòlit, però encara no han trobat l’arma del crim | ACN

Segons la versió d’aquest familiar, el jove mort passava pel lloc equivocat en el moment equivocat i descarta qualsevol baralla entre ell i el sospitós. Afirma que el menor “sortia d’una festa i baixava pel carrer quan es va trobar amb el tiroteig i va rebre”. També ha afegit que hi havia diversos testimonis en el moment del succés, els quals ja han declarat davant dels Mossos.

Hi ha altres línies d’investigació amb què treballa la policia catalana. No descarten que hi hagués una baralla entre el grup de la víctima i el del detingut que acabés amb la mort del noi de 15 anys. També hi ha testimonis que asseguren que les dues bales (de quatre que es van disparar) no anaven per al jove, sinó per a un altre dels seus amics.

Tots els veïns coneixien Dani Montes, un home violents amb antecedents i relació amb les drogues, i no era la primera vegada que estava involucrat en discussions amb altres persones de Sant Hipòlit. Montes va aconseguir fugir i amagar-se durant més de vuit hores i els Mossos sabien que estava armat. Així i tot, van confirmar que la detenció es va produir “sense cap acte de violència”.

Sense rastre de l’arma

Els agents encarregats de la investigació fa més de 24 hores que busquen una peça clau en aquest cas: l’arma. El registre al domicili de l’arrestat ha començat a les nou del matí d’aquest dimarts i ha acabat pocs minuts abans de dos quarts de dotze. L’arrestat ha estat present durant una estona a l’escorcoll, però no hauria volgut col·laborar amb la policia i l’han tornat a traslladar fins a un vehicle, on ha esperat que acabés l’actuació. Segons han confirmat fonts a l’ACN, l’habitatge del presumpte assassí es trobava en molt mal estat i ple de deixalles. Així i tot, els investigadors no han pogut trobar l’arma de foc amb què hauria matat el menor de dos trets.

La nau de Manlleu on la policia ha portat el detingut per escorcollar, però finalment han marxat sense fer-ho | ACN (Lourdes Casademont)

Després del registre al domicili, s’han desplaçat fins a una nau situada al municipi de Manlleu, però els Mossos finalment han decidit que no era pertinent fer l’escorcoll i han traslladat el detingut fins a les dependències de la comissaria de Vic, on ja ha passat la primera nit al calabós. Dani Montes Barba passarà a disposició judicial en les pròximes hores, un cop els investigadors acabin de fer l’atestat.