«Al asesino se le fue la cabeza»: consternación en Sant Hipòlit por el crimen del menor

Todavía quedan muchas dudas por resolver sobre el crimen del menor de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), pero la muerte a tiros de Aleix, un chico de 15 años, ha sacudido el municipio y consternado todos sus vecinos. Un amplio dispositivo de los Mossos d’Esquadra continúa desplegado este martes a Sant Hipòlit y, durante la mañana, han llevado a cabo el registro en el domicilio del presunto asesino, Dani Montes Barba, de 40 años, de nacionalidad española y conocido en la comarca y con antecedentes, que se ha alargado durante más de dos horas. El arrestado no colabora con la policía catalana y todavía no se ha localizado el arma del crimen.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este lunes. Unos testigos llamaron a los Mossos avisando que habían sentido unos rasgos después de una pelea en la calle Sant Martí de Sant Hipòlit. Cuando los agentes llegaron encontraron el chico de 15 años malherido. Había recibido dos disparos en la cabeza y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) no pudo hacer nada para salvarle la vida. El sospechoso, señalado por los testigos, huyó por un bosque próximo a la zona y no fue hasta pasadas la una del mediodía que fue arrestado en Vinyoles.

La víctima «se encontró con el tiroteo»

La familia de la víctima es de Sant Hipòlit, a pesar de que, ahora, el chico vivía con sus padres en Roda de Ter. En el pequeño municipio de la comarca de Osona viven unas 3.000 personas, y la violenta muerte del chico este lunes los ha dejado consternados. Un familiar directo del chico muerto, Emili López, ha ofrecido unas declaraciones a los medios de comunicación y, tal como recoge la ACN, ha asegurado que «es impensable» que un hecho como este haya pasado «en un pueblo tan pequeño». Ha remarcado que en Sant Hipòlit «todos se conocen» y, en referencia al presunto asesino, ha confirmado que «era conflictivo, pero para llegar a estos extremos tampoco». López cree que a Dani Montes, conocido como en Perry, «se le fue la cabeza».

Los Mossos d’Esquadra han registrado el domicilio del arrestado por el asesinato de San Hipólito, pero todavía no han encontrado el arma del crimen | ACN

Según la versión de este familiar, el joven muerto pasaba por el lugar equivocado en el momento equivocado y descarta cualquier pelea entre él y el sospechoso. Afirma que el menor «salía de una fiesta y bajaba por la calle cuando se encontró con el tiroteo y recibió». También ha añadido que había varios testigos en el momento del suceso, los cuales ya han declarado ante los Mossos.

Hay otras líneas de investigación con las que trabaja la policía catalana. No descartan que hubiera una pelea entre el grupo de la víctima y el del detenido que acabara con la muerte del chico de 15 años. También hay testigos que aseguran que las dos balas (de cuatro que se dispararon) no iban para el joven, sino para otro de sus amigos.

Todos los vecinos conocían Dani Montes, un hombre violento con antecedentes y relación con las drogas, y no era la primera vez que estaba involucrado en discusiones con otras personas del pueblo. Montes consiguió huir y esconderse durante más de ocho horas y los Mossos sabían que estaba armado. Aun así, confirmaron que la detención se produjo «sin ningún acto de violencia».

Sin rastro del arma

Los agentes encargados de la investigación hace más de 24 horas que buscan una pieza clave en este caso: el arma. El registro en el domicilio del arrestado ha empezado a las nueve de la mañana de este martes y ha acabado pocos minutos antes de las once y media. El arrestado ha sido presente durante un rato al cacheo, pero no habría querido colaborar con la policía y lo han vuelto a trasladar hasta un vehículo, donde ha esperado que acabara la actuación. Según han confirmado fuentes a la ACN, la vivienda del presunto asesino se encontraba en muy mal estado y pleno de desechos. Aun así, los investigadores no han podido encontrar el arma de fuego con que habría matado el menor de dos tiros.

La nave de Manlleu donde la policía ha llevado el detenido para registrar, pero finalmente han marchado sin hacerlo | ACN (Lourdes Casademont)

Después del registro al domicilio, se han desplazado hasta una nave situada en el municipio de Manlleu, pero los Mossos finalmente han decidido que no era pertinente hacer el cacheo y han trasladado el detenido hasta las dependencias de la comisaría de Vic, donde ya ha pasado la primera noche al calabozo. Dani Montes Barba pasará a disposición judicial en las próximas horas, una vez los investigadores acaben de hacer el atestado.