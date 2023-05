Un noi de 15 anys, assassinat a trets a Sant Hipòlit de Voltregà

Un jove de 15 anys ha mort assassinat aquesta matinada a Sant Hipòlit de Voltregà, segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat fonts dels Mossos d’Esquadra a l’Agència Catalana de Notícies. Els Mossos continuen buscant el presumpte autor del crim, un noi que ha fugit pel bosc amb la cara ensangonada després de disparar la víctima. Tot hauria començat amb una baralla entre la víctima, l’assassí, i una noia. L’autor dels fets té una ferida a la cara conseqüència d’aquesta baralla i està plenament identificat pels Mossos.

Els @mossos amb GEI, drons i helicòpter busquen en aquesta àrea boscosa el noi que aquesta matinada n’ha matat un altre amb almenys dos trets a Sant Hipòlit de Voltregà durant una baralla. Ha fugit amb la cara ensangonada bosc enllà. Se sospita que encara pot anar armat. pic.twitter.com/OY0lbgFQoD — Anna Punsí (@punsix) May 1, 2023 El tuit amb què Anna Punsí ha avançat l’assassinat d’un noi de 15 anys a trets a Sant Hipòlit de Voltregà

El jove que ha mort ha estat localitzat ferit de mort enmig d’un carrer del municipi cap a les cinc de la matinada i no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida. El servei d’emergències mèdiques ha certificat la mort i els agents han activat un dispositiu per localitzar l’assassí. Segons les primeres informacions de la policia, el tiroteig s’ha produït durant una baralla i li ha acabat causant la mort. Els Mossos han activat el GEI, l’helicòpter i els drons per detenir l’autor dels fets, que continua fugit. No es descarta que continuï armat. Segons ha informat La Vanguardia, els agents han començat inspeccionant una nau abandonada i una caravana situada al bell mig del bosc, però l’autor dels trets no era allà.

Agents del GEI (Grup Especial d’Intervenció) estan desplegats aquest 1 de maig a Sant Hipolit buscant el noi que ha matat presumptament amb dos trets un adolescent de 15 anys de matinada. Foto via: @emilipuig_ pic.twitter.com/crn4a4VqRP — Anna Punsí (@punsix) May 1, 2023 Els agents dels GEI dels Mossos d’Esquadra a Sant Hipòlit de Voltregà durant el dispositiu per localitzar el jove que n’ha matat un altre a trets aquesta matinada

Seguirà ampliació