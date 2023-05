Una nena de 12 anys, ferida greu en caure d’un segon pis a Maçanet de la Selva

Una nena de 12 anys està ingressada en estat crític a l’hospital de la Vall d’Hebron després de caure de la terrassa d’un segon pis a Maçanet de la Selva, segons ha avançat la SER Catalunya i han confirmat fonts municipals a l’Agència Catalana de Notícies. Els Mossos d’Esquadra ja investiguen les causes de l’incident i no descarten que es pugui tractar d’un intent de suïcidi. La nena, que va resultar ferida greu, està a l’hospital barceloní amb ferides a les cames i als malucs, però els metges l’han pogut estabilitzar.

Els fets van tenir lloc aquest dimecres cap a les 18.30 a l’avinguda Catalunya, davant del cementiri vell. L’alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueras, ha explicat que la nena es trobava en tractament psicològic i que fa uns mesos ja hauria intentat suïcidar-se. Segons Figueras, diversos testimonis han vist com la nena queia des del segon pis i han avisat immediatament els serveis d’emergència. Quan els sanitaris han arribat al lloc dels fets, han atès la nena i han decidit traslladar-la al Vall d’Hebron per la gravetat de les ferides que havia patit.

L’Ajuntament ja s’ha posat en contacte amb l’institut on estudia la nena per informar-los de l’incident. El centre educatiu assegura que no els consta que la nena patís cap situació d’assetjament.

Espelmes al bloc de Sallent on van saltar les dues bessones / ACN

El precedent del cas de les bessones de Sallent

El possible intent de suïcidi de la nena de 12 anys a Maçanet té molts punts en comú amb el cas de les bessones de Sallent. El passat 21 de febrer, dues germanes van saltar des d’un tercer pis al carrer Estació de Sallent. Una va morir a l’acte i l’altra va ser trasllada en estat molt greu a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. Després de la confusió inicial, es va destapar que les bessones havien saltat des de dues cadires que van acostar a la finestra de casa seva. La germana morta patia assetjament a l’institut on estudiava i estava en tractament psicològic tant per problemes familiars com a l’escola. En les últimes setmanes havia expressat el seu desig de canviar de gènere, fet pel qual s’hauria agreujat la situació d’assetjament que patia a l’institut.