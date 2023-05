Presó sense fiança per al conductor que va atropellar un ciclista i fugir

El jutjat de guàrdia de Falset ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al conductor que va atropellar un ciclista a Cornudella de Montsant i va fugir. El ciclista va morir a conseqüència d’aquest atropellament al Priorat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ho ha confirmat en un comunicat. El detingut per aquest atropellament mortal va declarar aquest diumenge i només va contestar les preguntes de la seva defensa. Els delictes dels quals se l’acusa són homicidi per imprudència, omissió del deure de socors -va fugir després d’haver-lo atropellat mortalment- i conducció sota els efectes de l’alcohol. Els fets van succeir dissabte a la tarda, quan el conductor va envestir un ciclista a la C-242 a Cornudella de Montsant, al Priorat, i el va matar. Després va fugir del lloc dels fets, però els Mossos d’Esquadra el van arrestar poc després. El ciclista, M.P.F, tenia 61 anys i era veí d’Andorra.

Imatge de recurs d’una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques / Agència Catalana de Notícies

L’avís es va rebre a les 16:30 i emergències no va poder fer res per salvar el ciclista

Els serveis d’emergències van rebre l’avís de l’atropellament mortal a les 16.30 hores i van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra -que després van arrestar el conductor fugit-, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). No van poder fer res per salvar-li la vida al ciclista, atropellat al punt quilomètric 44,4 de la carretera C-242. El conductor causant de l’atropellament ha declarat aquest diumenge al jutjat de guàrdia de Falset, que ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança fins que acabi el procediment processal i sigui sentenciat.