Mata un ciclista i fuig del lloc dels fets a Cornudella de Montsant

Un ciclista ha mort atropellat aquest dissabte a la tarda a la carretera C-242 al seu pas per Cornudella de Montsant (Priorat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Per causes que s’estan investigant un turisme ha envestit el ciclista al punt 44,4 de la carretera i li ha provocat la mort. El conductor del cotxe ha fugit del lloc dels fets, però ha acabat detingut pels Mossos d’Esquadra. La víctima és un home de 61 anys, M. P. F., resident a Andorra. Els serveis d’emergències han rebut l’avís de l’atropellament a les 16.30 hores i han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / Europa Press

Accident mortal d’un ultralleuger

Dues persones també han mort aquest diumenge en l’accident d’un ultralleuger a Moià. Un testimoni ha donat l’avís d’emergència a les 10.44 hores, quan ha vist la caiguda de l’aparell en una zona boscosa propera a l’aeròdrom. Els Bombers han activat el GRAE helitransportat i quatre unitats terrestres, on només han pogut extingir les flames del foc de l’ultralleuger. La identitat de les dues persones mortes encara no s’ha pogut determinar. La Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos ha obert una investigació per aclarir les causes de l’accident.

Mor un home ofegat a Calella

Així mateix, un home de 63 anys i de nacionalitat britànica va morir ofegat dissabte a Calella de Palafrugell. L’avís als serveis d’emergència el va fer l’esposa de l’home a primera hora de la tarda quan va veure que no tornava a la platja després d’entrar a l’aigua, segons han informat fonts de la Guàrdia Civil de Girona, que es va encarregar del cas. Fins al lloc dels fets també es van desplaçar membres dels Bombers, el SEM i els Mossos d’Esquadra.