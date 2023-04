Junts i PSC acorralen Vilagrà pel caos en les oposicions d’estabilització d’interins

Els Sindicats i aspirants en el concurs d’oposició d’estabilització a la Generalitat denunciaven “caos” en les proves per aconseguir una plaça de funcionari, que han tingut lloc aquest dissabte. Amb tot, la reacció política dels grups parlamentaris opositors al Govern d’Aragonès no s’ha fet esperar. Junts per Catalunya i PSC ja han demanat la compareixença de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, competent d’aquest cas. En els dos casos, ho demanaran el pròxim 2 de maig.

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el presidentl del Govern, Pere Aragonès | ACN

“Desgavell”

En aquest context, la portaveu socialista, Alícia Romero, afirma que aquest “desgavell” no es pot tornar a repetir i considera “del tot insuficients” les explicacions donades pel Departament. Així mateix, veu “molt poc seriós” que el Govern busqui desviar tota la responsabilitat cap a l’empresa privada que va contractar per organitzar les proves.

Pel que fa a Junts, considera que la situació “és inadmissible”. La seva portaveu parlamentària, Mònica Sales, que ha acusat el Govern de “centrifugar responsabilitats culpant l’empresa subcontractada”. Sales ha defensat que és l’executiu que ha de “supervisar el procés per garantir-ne el correcte funcionament”. “S’està institucionalitzant la incompetència”, ha afirmat. A més de demanar la compareixença de Vilagrà, JxCat també registrarà preguntes parlamentàries per esclarir els fets i que “s’assumeixin responsabilitats”.

La Generalitat assenyala l’empresa contractada

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya assenyala l’empresa contractada per dur a terme les oposicions. En declaracions a la premsa, la secretària d’Administració i Funció Pública, Alícia Correa, s’ha disculpat als examinands i ha obert la porta a repetir algunes de les proves. Tot i això, ho ha condicionat a les conclusions de l’informe intern que han encarregat per saber què ha fallat. “Estem a l’espera de l’informe jurídic, que ens indiqui si hi ha alguna vulneració dels principis d’igualtat, mèrit i capacitat, i d’analitzar les situacions més personals”, ha dit.

Correa ha explicat que és la primera vegada que el Govern externalitza aquestes proves i ha indicat que caldrà fer “una valoració jurídica de les responsabilitats contractuals” per si l’empresa, Cegos, ha comès “un incompliment molt greu i negligent de les clàusules essencials d’aquesta contractació”. Si és així, ha advertit, haurà d’afrontar “la reparació dels possibles perjudicis ocasionats”. Tot i això, ha justificat l’aposta per una externalització pel “volum molt important” de candidats i la falta de personal de Funció Pública: “Contractar una empresa és per ajudar a portar el procés. En cap cas ens pensàvem que sorgiria un incompliment i per això som tan contundents”, ha resumit.

De moment, el Govern està recollint informació, però ja avança que “les incidències, com sembla a priori, poden ser imputables a l’empresa contractista”, a la qual acusa de generar fins i tot “patiment en algunes persones opositores”. “No podem tolerar la situació”, ha afegit.

Crítiques dels sindicats

CGT criticat la “mala gestió” i IAC-CATAC parla de “desorganització” i “incompetència”. Fonts d’aquest sindicat indicaven a l’ACN que això s’ha traduït en retards generalitzats a l’hora de començar els exàmens o en males condicions per fer-los, amb els opositors atapeïts. A més, expliquen, l’examen dels educadors socials es va acabar suspenent a Barcelona a primera hora de la tarda després de tot el matí d’incertesa per un problema a l’hora de repartir els models. IAC-CATAC critica Funció Pública per haver externalitzat l’organització de les proves.

Un total de 13.581 treballadors de la Generalitat estaven convocats aquest dissabte a les proves, amb un total de 1.825 places. Les proves s’han fet de forma descentralitzada: 9.147 persones estaven convocades a Barcelona; 1.246, a Girona; 1.634, a Lleida i 1.554, a Tarragona. Les places a les quals es presenten són 1.534 llocs de treball de personal funcionari —que inclouen personal d’administració i serveis, personal d’execució penal, cos d’agents rurals i cos d’advocacia—, més 291 llocs de personal laboral transversal.