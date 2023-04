Moren dues persones en un xoc frontal de turismes a la Segarra

Dues persones han mort aquest diumenge de matinada en un xoc frontal entre dos turismes –un d’ells circulava contra direcció– en la via A-2 a l’altura de Granyanella (Segarra), per causes que encara s’investiguen.

Ha mort el conductor que circulava en direcció contrària, un home de 50 anys, i l’acompanyant del segon vehicle implicat –que circulava correctament–, un jove de 19 anys, informa el Servei Català de Trànsit (SCT). El conductor d’aquest segon vehicle ha resultat ferit en estat greu i ho han traslladat a l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Imatge d’arxiu d’una ambulància del SEM / ACN

51 persones en un any

Després de rebre l’avís a les 03.27 hores s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes dues víctimes, són 51 les persones que han perdut la vida en un accident de trànsit en xarxa viària interurbana de Catalunya en 2023, segons dades provisionals del SCT.

Dissabte, amb un altre accident mortal

Aquest mateix dissabte, la conductora d’una moto, una jove menor d’edat, ha mort aquest dissabte de matinada en un accident de trànsit en l’autopista AP-7 a l’altura de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) en sentit nord, per causes que s’estan investigant.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 04.51 hores i s’han desplaçat fins al lloc dels fets sis patrulles i quatre unitats i el servei psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat. L’accident ha provocat diferents restriccions de trànsit en la via en sentit nord amb un quilòmetre de retenció i la circulació s’ha restablert a les 05.57 hores.