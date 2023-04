La imputada per retirar multes dels Bombers al·lega que complia ordres

Nova jornada de declaracions del cas Bombers, la profusa i llarga investigació sobre les irregularitats en els contractes de manteniment dels vehicles. Aquest matí, però, l’objectiu era un altre. En concret, una peça separada de la causa principal per la retirada de multes dels comandaments dels Bombers. Una investigació que sorgeix arran de les escoltes telefòniques del cas en descobrir-se una presumpta trama que els comandaments dels Bombers tenien per tal que els retiressin multes de trànsit privades, originades per excessos de velocitat en moments en què no estaven de servei.

La jutgessa del cas va decidir imputar l’administrativa Carmen M. que aquest matí ha declarat en una de les funcionals sales de vistes de la Ciutat de la Justícia, només a les preguntes de la seva defensa. Fonts del cas apunten que en la seva breu declaració, ha detallat que només era una administrativa que tenia ordres de “fer anar l’aplicació”. En definitiva, que no tenia cap mena de comandament, ni podia tenir iniciativa, i que feia el que li ordenaven. A més, ha al·legat problemes de salut durant aquella etapa. La intenció de la instrucció és esbrinar si el sistema era habitual, tal com es desprèn de la conversa, o bé quantes vegades s’havia dut a terme una acció similar. D’aquí que ara s’analitzin els informes aportats pel Servei Català de Trànsit.

Part de la conversa reproduïda i transcrita pels Mossos d’Esquadra en el cas Bombers que apuntaria una subtrama per treure multes dels comandaments/Quico Sallés

“Truco per demanar un favor”

La investigació va començar en registrar una conversa de 15 de desembre de 2021. Una trucada de quatre minuts, a la transcripció de la qual ha tingut accés El Món, entre Màxim Del Valle -excap del servei tècnic de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i imputat en el cas dels contractes– i Carmen M., ara investigada. L’excap tècnic dels Bombers és directe després de la salutació de cortesia: “Bé, et truco per demanar-te un favor”. . Del Valle s’excusa recordant que ja s’hi va trobar “una vegada” i que li va “solucionar el Castellet”. “Crec que aquest cas, en no ser-hi ell, em sembla que ets tu”, concreta Del Valle per justificar per què considera que la seva interlocutora s’ha d’ocupar del cas, atès que no hi és la persona que se n’hauria encarregat en una altra ocasió.

Carmen M. pregunta quin és el problema amb un simple “dime”. Del Valle respon: “Necessito que…, m’han posat una multa”. Carmen dona senyals d’haver entès el que li diuen amb un “sí”. Del Valle rondina per la injustícia de la multa, fins i tot, la qualifica de “discutible”, perquè en lloc d’anar a 80 km/h –el límit– anava només a 110 km/h. “Però aquest matí hi he passat i resulta que no marca 80 sinó 100”, raona. “A mi el que Víctor em diu és que el que hem fet més d’una vegada és fer constar un servei que es produeixi sobre la zona”, continua del Valle. “Si no pot ser, doncs, podem vestir-ho, que la persona que pugui accedir a l’històric inclogui el vehicle en aquest servei”, exposa del Valle.

“No, no, no, mania no, si jo també ho he fet a vegades, el que passa és que no sempre… bé ja miraré. M’has de dir on, la data i l’hora”, respon Carmen que apunta les dades aportades per Del Valle per presentar el recurs. Així, l’excomandament Del Valle li dona el número de servei el 21725/40893, així com el codi del seu vehicle. Carmen pren nota i li respon que s’hi posa “ara mateix” i li diu “alguna cosa”. De fet, del Valle li reconeix que l’únic que necessita és el “comunicat on aparegui [el vehicle] per poder-lo adjuntar” al recurs perquè i retirin la multa”. Es comprometen a fer-ho.