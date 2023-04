La imputada por retirar multas de los Bomberos alega que cumplía órdenes

Nueva jornada de declaraciones del caso Bomberos, la profusa y larga investigación sobre las irregularidades en los contratos de mantenimiento de los vehículos. Esta mañana, sin embargo, el objetivo era otro. En concreto, una pieza separada de la causa principal por la retirada de multas a los mandos de los Bomberos. Una investigación que surge a raíz de las escuchas telefónicas del caso al descubrirse una presunta trama que los mandos de los Bomberos tenían para que los retiraran multas de tráfico privadas originadas por excesos de velocidad en momentos en que no estaban de servicio.

La jueza del caso decidió imputar a la administrativa Carmen M. que esta mañana ha declarado en una de las funcionales salas de vistas de la Ciudad de la Justicia, pero solo a las preguntas de su defensa. Fuentes del caso apuntan que, en su breve declaración, ha detallado que solo era una administrativa que tenía órdenes de «hacer funcionar la aplicación». En definitiva, que no tenía ningún tipo de mando, ni podía tener iniciativa, y que hacía lo que le ordenaban. Además, ha alegado problemas de salud durante aquella etapa. La intención de la instrucción es averiguar si el sistema era habitual, tal como se desprende de la conversación, o bien cuántas veces se había llevado a cabo una acción similar. De aquí que ahora se analicen los informes aportados por el Servicio Catalán de Tráfico.

Parte de la conversación reproducida y transcrita por los Mossos d’Esquadra en el caso Bomberos que apuntaría una subtrama para sacar multas de los mandos/Quico Sallés

«Llamo para pedir un favor»

La investigación empezó al registrar una conversación de 15 de diciembre de 2021. Una llamada de cuatro minutos, a la transcripción de la cual ha tenido acceso El Món, entre Máximo Del Valle -exjefe del servicio técnico de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios e imputado en el caso de los contratos– y Carmen M., ahora investigada. El exjefe técnico de los Bomberos es directo después del saludo de cortesía: “Bien, te llamo para pedirte un favor”. Del Valle se excusa recordando que ya se encontró “una vez” y que se lo solucionó “ el Castellet”. “Creo que este caso, al no estar él, me parece que eres tú”, concreta Del Valle para justificar por qué considera que su interlocutora se tiene que ocupar del caso, dado que no está la persona que se habría encargado en otra ocasión.

Carmen M. pregunta cuál es el problema con un simple “dime”. Del Valle responde: “Necesito que…, me han puesto una multa”. Carmen da señales de haber entendido lo que le dicen con un “sí”. Del Valle refunfuña por la injusticia de la multa, incluso, la califica de “discutible”, porque en lugar de ir a 80 km/h –el límite– iba solo a 110 km/h. “Pero esta mañana he pasado y resulta que no marca 80, sino 100”, razona. “A mí lo que Víctor me dice es que lo que hemos hecho más de una vez es hacer constar un servicio que se produzca sobre la zona”, continúa del Valle. “Si no puede ser, pues, podemos vestirlo, que la persona que pueda acceder al histórico incluya el vehículo en este servicio”, expone del Valle.

“No, no, no, manía no, si yo también lo he hecho a veces, el que pasa es que no siempre… bien ya miraré. Me tienes que decir donde, la fecha y la hora”, responde Carmen, que apunta los datos aportados por Del Valle para presentar el recurso. Así, el exmando Del Valle le da el número de servicio, el 21725/40893, así como el código de su vehículo. Carmen toma nota y le responde que se pone “ahora mismo” y le dice “algo”. De hecho, del Valle le reconoce que lo único que necesita es el “comunicado donde aparezca [el vehículo] para poderlo adjuntar” al recurso para que y retiren la multa». Se comprometen a hacerlo.