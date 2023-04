Interior guanya un dels plets amb l’empresa investigada per irregularitats als Bombers

El Tribunal Català dels Contractes del Sector Públic ha avalat la decisió del Departament d’Interior de desistir del contracte de manteniment dels vehicles dels Bombers. Una decisió del conseller Joan Ignasi Elena, seguint les passes del seu predecessor, Miquel Sàmper, davant les irregularitats detectades en l’adjudicació i el control dels contractes que s’havia adjudicat l’empresa sevillana Grup Iturri. Aquesta empresa està investigada pel jutjat d’instrucció número 14 de Barcelona, juntament amb responsables de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis. Les irregularitats investigades van fer pensar al gabinet d’Interior que calia desistir de la nova licitació perquè Iturri, bo i investigada, s’emportava el concurs una altra vegada. Interior va al·legar que les clàusules del concurs tenien un defecte de forma no esmenable que podria provocar “ofertes impossibles i desproporcionades”, com apuntava l’oferta d’Iturri.

L’anul·lació del concurs va fer reaccionar a Iturri, que va recórrer la decisió davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Iturri va al·legar que la resolució del desistiment no estava “motivada” i que era “arbitrària, contrària a dret”, i que en cap cas hi havia cap “vici de nul·litat invalidant del procediment”. De fet, al·legava que la veritable causa del desistiment per part de l’òrgan de contractació no va ser l’existència de vicis no esmenables, sinó la incoació d’un procediment penal de diligències prèvies en què figuren com a investigats un responsable d’Iturri. El plet administratiu va començar el 7 de febrer del 2022 i no ha estat fins al passat 22 de març, més d’un any després, que el tribunal especialitzat no ha resolt i ha donat per bo el desistiment d’Interior.

Part de la resolució del Tribunal de Contractació Pública de Catalunya que dona la raó a Interior davant Iturri/QS

Un contracte de més de 10 milions d’euros

El cas es remunta a l’anunci del 12 d’octubre per una nova licitació per al manteniment preventiu de vehicles. Aquest anunci de licitació per tramitació ordinària incloïa una memòria justificava i un import que s’enfilava a 9.624.672,00 euros sense IVA. De fet, la licitació era per a dos exercicis repartits en dos lots. Però, l’11 de novembre, El Món va publicar la investigació de la Fiscalia Anticorrupció per les anomalies detectades en una informació reservada ordenada pel conseller Sàmper, irregularitats en l’execució dels contractes de manteniment dels vehicles dels Bombers.

La nova licitació volia corregir, respecte als contractes anteriors, la desmarxada dels costos del manteniment sobrevinguts dels altres anys i que ara s’investiguen. “Era un contracte més dimensionat i amb més mecanismes de control”, asseguraven des d’Interior. Ara bé, Iturri s’hi va presentar i va aprofitar una clàusula sobre tallers disponibles per a les reparacions per obtenir més punts que els seus competidors. Precisament aquesta clàusula permetia a Iturri obtenir un lloc preferent a la licitació. Quan Interior va veure que, tal com estava plantejat, Iturri podia guanyar el concurs, va decidir aturar-lo perquè “es desnaturalitzava el plantejament de la licitació”. “El plec de clàusules no ha estat prou curós per afavorir la concurrència ni la competència”, arguïa Interior per deixar estar la licitació.

Iturri planta cara

Iturri va considerar que el desistiment era una excusa per arrabassar-li el contracte i retreia a Interior la maniobra. A més del recurs del mes de febrer, el 7 de juliol del 2022 Iturri va presentar escrit d’al·legacions complementàries davant del tribunal. En aquest escrit acusava la conselleria d’haver aturat la licitació realment perquè Iturri estava investigada en un jutjat d’instrucció de la jurisdicció penal. Així mateix, va acompanyar les al·legacions amb un CD on hi havia la gravació d’una declaració en seu judicial d’un responsable de la DGEIS on es podia interpretar que no hi havia cap errada no esmenable en el contracte, sinó que hi havia la “voluntat de no adjudicar el contracte” a l’empresa sevillana.

Interior va contratacar. Els advocats del departament van demanar que la prova es rebutgés perquè només era una part d’una investigació global i encara es trobava en instrucció. A més, reiterava l’existència d’irregularitats o infraccions de les normes de preparació del contracte o reguladores del procediment com a “úniques raons” que havien portat al desistiment de la licitació. A més, aportaven un informe de l’Autoritat Catalana de la Competència (Acco) on s’entenia la possibilitat que, en el marc de les licitacions promogudes per la DGPEIS, en les “contractacions s’haguessin produït pràctiques restrictives de la competència”.

Una imatge d’Iturri i la seva factoria/Iturri facebook

El tribunal dona la raó a Interior, però amb estirada d’orelles

La resolució 196/2023 del Tribunal Català dels Contractes del Sector Públic ha donat la raó a Interior, però no s’està d’advertir la conselleria. Per una banda, considera que els motius al·legats pel departament per evitar licitar el contracte són “incongruències” que esdevenen “insalvables i no simples irregularitats no invalidants”, com sostenia Iturri. Així, el tribunal raona que la redacció de les clàusules “distorsionava la valoració de les ofertes en relació amb el principi d’igualtat”. Un argument que dona plena validesa a l’objectiu d’Interior per evitar atorgar-li la licitació a l’empresa investigada.

Ara bé, el mateix tribunal aprofita la resolució per avisar els òrgans i entitats contractants que “han de ser molt curosos a l’hora de configurar i redactar els plecs, per tal que, en el cas dels criteris d’adjudicació, siguin prou concrets i limitats per tal que no animin a elaborar ofertes exagerades i desmesurades que s’allunyin del que raonablement es pretén amb la valoració dels criteris, com és l’adjudicació del contracte a l’oferta que presenti millor qualitat-preu”. De fet, la resolució apunta que la licitació afectava els principis rectors de la contractació pública perquè es referiria a productes o serveis oferts per un empresari determinat, o a marques, patents o tipus, que siguin susceptibles d’afavorir o descartar certes empreses o certs productes, com era el cas d’Iturri. Aquesta sentència ha donat oxigen a Interior en un plet que encara es troba en fase d’instrucció en la jurisdicció penal. De fet, aquest divendres encara hi haurà declaracions dels encausats.