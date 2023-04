Méteo | Els punts de Catalunya on plourà aquest pont

Catalunya viu una situació excepcional de sequera. Segons els experts, ja fa dos anys que no plou com hauria de fer-ho i són notòries les imatges dramàtiques de pantans i embassaments buits arreu del país. A hores d’ara, les conques internes estan únicament al 25% de la seva capacitat, fet que contrasta amb les imatges blaves que hi havia en diferents punts del país fa dos anys, amb els pantans de Sau i de la Llosa del Cavall plens a vessar. Malgrat que no plogui amb regularitat, sí que hi ha pluges esporàdiques, que poc soluciona la situació d’excepcionalitat que viu el país. És el cas d’aquest cap de setmana llarg, que estarà marcat per pluges a diversos punts de Catalunya.

Les terres gironines, les més afectades

Les comarques gironines seran les més afectades per la pluja d’aquest diumenge i dilluns. De fet, hi ha activada l’alerta de perill moderat d’intensitat de pluja a sis comarques el diumenge al matí: el Ripollès, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, Osona i el Moianès. A la tarda, l’alerta s’ampliarà a altres comarques de la mateixa demarcació. Més enllà de les ja citades, s’amplia l’alerta a la Cerdanya, l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pla de l’Estany, el Maresme i el Berguedà. A més, aquesta matinada s’esperen xàfecs importants. A tall d’exemple, a Vic la previsió és de 8,3 mm de precipitació acumulada a les 3h de la matinada. En canvi, a Olot, podria haver-hi episodis similars aquest diumenge cap a la tarda.

Així mateix, la temperatura serà alta per l’època de l’any en la qual estem. Una línia que ha seguit aquestes últimes setmanes i que ha anat acompanyat de manca de pluges. A Figueres, les màximes d’aquest diumenge podrien ser de 25 graus, mentre que a Mataró s’arribaria als 20.

Perill de pluges intenses també al Pirineu

La situació al Pirineu tampoc serà tranquil·la. S’esperen xàfecs, fins i tot alguna pedregada, a l’Aran, al Pallars Jussà i a l’Alt Urgell. A Vielha, per exemple, està previst que plogui tot el dia, mentre que a la Seu d’Urgell les pluges s’aturaran ja de bon matí. A més, la temperatura també anirà en la línia de la resta del país, amb unes màximes de 23 graus. La previsió és que el dilluns es tranquil·litzi la meteorologia amb el sol brillant a gran part del Pirineu.

El pantà de Sau, amb els efectes de la sequera / Servimedia

Ponent i les Terres de l’Ebre juguen a part

El clima i el sol brillarà regularment a Ponent i a les Terres de l’Ebre, una situació que contrasta en comparació a la resta del país. De fet, a Lleida capital, s’espera una temperatura d’estiu, amb unes màximes de 28 graus el diumenge i de 27 el dilluns. De fet, es tracta de situacions meteorològiques molt similars a la d’altres capitals de comarca com Balaguer o Mollerussa. A les Terres de l’Ebre, la situació serà calcada. Tortosa i Mora d’Ebre tindran unes màximes de 29 graus el diumenge i amb el sol radiant tots dos dies. De fet, el Camp de Tarragona també tindrà i una situació molt similar, amb temperatures altes i sense excepcionalitats.

El gris del Penedès i la Catalunya Central

El Penedès i la Catalunya Central estarà marcat pel to gris dels núvols, tant diumenge, com dilluns. No es pot descartar algun ruixat a Igualada i, fins i tot, tocant a la costa, com és el cas de Vilanova i la Geltrú. La temperatura anirà pujant a mesura que s’avanci cap a l’interior. Dels 19 de màxima del Vendrell, als 24 d’Igualada i Manresa.