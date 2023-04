Cinc idees de regals pel dia de la mare que ja s’acosta

El Dia de la Mare ja s’acosta, i per això cal anar pensant que regalar a la mare per sorprendre-la. El pròxim diumenge 7 de maig se celebra el Dia de la Mare, gairebé dos mesos després que els protagonistes fossin els pares. En aquella ocasió es va aixecar la polèmica sobre la idoneïtat de celebrar aquest dia ara que hi ha famílies molt diverses, però, així i tot, moltes persones van celebrar la jornada tal com s’espera que ho facin el pròxim 7 de maig. Aquestes són cinc idees de regals per deixar la mare bocabadada:

1. Un viatge amb els fills

Una bona idea per regalar és un viatge, a l’estranger o per Catalunya, exclusivament amb els fills. Una escapada sempre s’agraeix, i més en bona companyia, per la qual cosa la mare quedarà sorpresa i molt contenta després de rebre aquest regal. Perquè el viatge sigui fàcil d’organitzar, a més, es pot recórrer a les caixes d’experiències com ara SmartBox o a experiències organitzades però amb destí sorpresa com Drumwit.

2. Un esmorzar sorpresa

Un esmorzar sorpresa pot ser una molt bona manera de començar el dia. Empreses com Matías Buenos Días porten l’esmorzar a domicili amb caixes personalitzades i els productes preferits de la mare, el que ajudarà a fer que el dia sigui encara més especial. Això sí, és important saber al 100% que la mare estarà a casa per poder gaudir de l’esmorzar.

3. Un ram de flors

A qui no li agraden les flors? Un ram pot ser un detall més econòmic que altres regals i alhora captivar la mare. Si ho acompanyes amb bombons, el regal és encara millor.

Un ram de flors pot ser un regal ideal / Pixabay

4. Una tote-bag personalitzada

Les famoses tote bags estan de moda, per la qual cosa la mare segur que agrairà tenir-ne una de personalitzada. Es pot fer amb una fotografia, una frase o un dibuix. Altres regals personalitzats que poden agradar molt són les tasses, les gorres, les samarretes o els coixins.

5. Una carta emotiva o un dibuix

Per a les mares que en tenen prou amb un detall és una bona idea fer un escrit tendre i emotiu que li arribi al cor. Per a qui gaudeix més d’altres expressions artístiques, una bona idea és fer un dibuix o quadre que pugui exposar a casa. No cal gastar molts diners per fer la mare feliç, pel que una gran idea és regalar-li alguna cosa feta a mà.