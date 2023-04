Zelenski demana als aliats millors defenses aèries després d’un atac rus

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha instat els aliats a proporcionar al seu país millors defenses aèries, inclosos avions de combat, després que un bombardeig de míssils russos colpegés àrees residencials.

El president de Rússia, Vladímir Putin, s’adreça al país en un discurs / Kremlin/DPA

Demana més recursos

“Defensa aèria, una força aèria moderna, sense la qual és impossible una defensa aèria efectiva, artilleria, vehicles blindats. Tot el que sigui necessari per a brindar seguretat a les nostres ciutats, als nostres pobles, tant a l’interior com en el front”, ha explicat Zelenski en un missatge de vídeo el divendres a la nit. Ha denunciat els atacs que han deixat almenys 24 persones mortes — 22 d’elles per l’impacte d’un míssil en un edifici residencial a la ciutat d’Uman, a la regió de Cherkasy — i desenes de ferits, a més de destruir cases i infraestructures vitals.

“El mal rus pot detenir-se amb armes, els nostres defensors l’estan fent. I pot detenir-se amb sancions, les sancions globals han de millorar-se”, va escriure Zelenski en el seu compte de Twitter unes hores abans. El president ucraïnès porta demanant durant molt de temps una quantitat significativament major d’armes, un enduriment de les mesures punitives internacionals contra Rússia i un millor control de la implementació de les restriccions a l’exportació imposades fins ara.

La primavera d’Ucraïna

El ministre de Defensa ucraïnès, Oleksii Resnikov, ha informat que els preparatius per a l’ofensiva de primavera d’Ucraïna, llargament anunciada, estan “a punt de completar-se”. Segons Resnikov, només falten alguns elements per a llançar l’ofensiva. “La tecnologia en si ha estat anunciada, preparada i parcialment lliurada”, ha dit el ministre. No obstant això, per a alguns militars, l’entrenament dels soldats ucraïnesos encara no s’ha completat.

El Coordinador Humanitari a Ucraïna de Nacions Unides, Matthew Hollingworth, ha condemnat l’onada de bombardejos d’aquest divendres contra diverses ciutats ucraïneses, i ha assegurat que han estat els més intensos de les últimes setmanes.