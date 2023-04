Mossos que van abatre jihadistes del 17-A s’oposen a l’expulsió de l’excarcerat

Quatre dels quatre agents dels Mossos d’Esquadra que van abatre membres de la cèl·lula jihadista del 17-A volen que els condemnats compleixen la pena a l’estat espanyol. L’advocat José Antonio Bitos ha registrat un escrit amb què reclama a l’Audiència Nacional que no s’expulsi Said Ben Azza, un dels tres condemnats pels atemptats a Barcelona i Cambrils, que va quedar en llibertat provisional el passat 21 de setembre del 2021. A través d’un escrit registrat aquest 28 d’abril, i al qual ha tingut accés El Món, demana no fer cas de la petició del Servei d’Informació de la Guàrdia Civil i que el condemnat romangui en territori espanyol fins que el Tribunal Suprem resolgui el recurs de cassació que el condemnava a 8 anys de presó.

Bitos respon així a la petició que la sala penal de l’Audiència Penal transmetia ahir a les parts per tal que aportessin la seva opinió sobre la petició d’expulsió, avançada per aquest diari. Una demanda que feia la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres arran d’una proposta dels analistes de la Guàrdia Civil que entenen que se l’ha de foragitar en haver participat presumptament en una acció, no especificada, contra la “seguretat nacional”. En el seu escrit, el lletrat alerta que Said Ben Azza encara té pena pendent i que només ha complert la meitat de la pena, és a dir, només 4 anys de presó.

Seu de l’Audiència Nacional a San Fernando de Henares/Quico Sallés

L’advocat al·lega que no pot quedar sortir-ne “indemne”

“L’expulsió de Said Ben Azza suposaria, per una banda, que surti gairebé indemne de la participació en actes terroristes que, d’una manera o altra, van deixar 16 morts i centenars de ferits, atès que únicament hauria complert la meitat de la pena imposada”, argüeix en el seu escrit d’oposició a la mesura administrativa. Per altra banda, l’advocat dels mossos afectats -que encara mantenen un plet obert amb la Generalitat per les seqüeles que pateixen- raona que l’expulsió “comportaria la impossibilitat d’execució de la sentència que el Tribunal Suprem que es pogués dictar [en resposta als recursos], de manera que es vulneraria de forma sinal·lagmàtica el dret fonamental a la tutela judicial efectiva” dels agents dels Mossos que representa. “La tutela judicial efectiva no se satisfà amb una resolució que posa fi al procés, sinó que també abasta l’execució de la mateixa”, afegeix Bitos en la seva petició.