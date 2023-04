Mossos que abatieron yihadistas del 17-A se oponen a la expulsión del excarcelado

Cuatro de los cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra que abatieron miembros de la célula yihadista del 17-A quieren que los condenados cumplan la pena en el estado español. El abogado José Antonio Bitos ha registrado un escrito con el que reclama a la Audiencia Nacional que no se expulse a Said Ben Azza, uno de los tres condenados por los atentados en Barcelona y Cambrils, que quedó en libertad provisional el pasado 21 de septiembre del 2021. A través de un escrito registrado este 28 de abril, y al cual ha tenido acceso El Món, pide no hacer caso de la petición del Servicio de Información de la Guardia Civil y que el condenado permanezca en territorio español hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que lo condenaba a 8 años de prisión.

Bitos responde así a la petición que la sala de lo penal de la Audiencia Penal transmitía ayer a las partes para que aportaran su opinión sobre la petición de expulsión avanzada por este diario. Una demanda que hacía la Comisaría General de Extranjería y Fronteras a raíz de una propuesta de los analistas de la Guardia Civil que entienden que se le tiene que echar al haber participado presuntamente en una acción, no especificada, contra la «seguridad nacional». En su escrito, el letrado alerta que Said Ben Azza todavía tiene pena pendiente y que solo ha cumplido la mitad, es decir, solo 4 años de prisión.

Sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares/Quico Sallés

El abogado alega que no puede salir «indemne»

«La expulsión de Said Ben Azza supondría, por un lado, que salga casi indemne de la participación en actos terroristas que, de una manera u otra, dejaron 16 muertos y centenares de heridos, dado que únicamente habría cumplido la mitad de la pena impuesta», arguye en su escrito de oposición a la medida administrativa. Por otro lado, el abogado de los mossos afectados -que todavía mantienen un pleito abierto con la Generalitat por las secuelas que sufren- razona que la expulsión «comportaría la imposibilidad de ejecución de la sentencia que el Tribunal Supremo que se pudiera dictar [en respuesta a los recursos], de forma que se vulneraría de forma sinalagmática el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» de los agentes de los Mossos que representa. «La tutela judicial efectiva no se satisface con una resolución que pone fin al proceso, sino que también alcanza la ejecución de la misma», añade Bitos en su petición.