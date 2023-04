La Junta Electoral ordena que la llista de la dona d’Aragonès canviï de nom

La Junta Electoral ha prohibit a Esquerra Republicana utilitzar la marca ‘Junts per Pineda’ a la població de Pineda de Mar, al Maresme. En aquesta llista, hi figura com a suplent la dona del president de la Generalitat de Catalunya, Janina Juli. La resolució, a la qual ha tingut accés El Món, estima la sol·licitud presentada fa uns dies per Junts per Catalunya i dona un termini de 48 hores als republicans perquè canviïn el nom de la candidatura.

“Confondre l’electorat”

Un dels motius al qual recorre la Junta Electoral per prendre aquesta decisió és que “hi ha possibilitat de confondre l’electorat” si els republicans es presenten sota aquesta marca, ja que un sector de la població “raonablement pot considerar que en aquesta coalició s’integra la formació política ‘En Marxa Junts per Pineda'”, és a dir, la candidatura del partit de Laura Borràs i Jordi Turull. Així mateix, considera “impossible” conèixer en quina de les dues candidatures està integrat el partit.

Curiosament, la dona d’Aragonès, Janina Juli, va ser militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), històricament vinculada a CDC i ara a JxCat, i del PDeCAT fins al 2019, i resideix a Pineda de Mar juntament amb Aragonès.

Alcaldia socialista

La llista d’Esquerra Republicana a Pineda de Mar estarà encapçalada per la diputada al Parlament Mónica Palacín, i la candidatura de Junts per Catalunya, per Noemí Llorens. Totes dues intentaran arrabassar l’alcaldia al socialista Xavier Amor, qui és alcalde des del 2007.

Les sigles Junts per Pineda estan inscrites al registre de partits des de 2018 amb el logo de Junts, tot i que el nom complet de la formació local és ‘En marxa Junts per Pineda Plataforma Democràtica’.