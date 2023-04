Niña Pastori diu quin ha estat el pitjor error que ha comès en la música

Niña Pastori ha fet molta gràcia als teleespectadors d’El Hormiguero. La icònica cantant hi anava a presentar el nou disc, però ha acabat sincerant-se sobre el que creu que ha estat el pitjor error que ha comès al llarg de la seva carrera. Enguany celebra el 25è aniversari i iniciarà una gira per tota Espanya aviat, un èxit en la música que mai no hauria cregut que arribaria a tenir.

Ella mateixa ha reconegut que va començar a cantar per casualitat: “Jo volia una bicicleta i vaig veure que organitzaven un concurs de nadales i que el premi eren 25.000 pessetes. M’hi vaig presentar i va encantar-los com cantava. Em vaig gastar gairebé tot el que vaig guanyar en una bicicleta vermella”. Abans d’això no havia cantat mai, així que té mèrit que arribés a triomfar d’aquesta manera.

Aquesta ha estat la part mona de l’entrevista, però hi ha hagut una de molt més divertida. Tot començava quan Pablo Motos li preguntava per què no va voler anar a recollir el primer Grammy Latino que va guanyar.

La pitjor anècdota que ha viscut la cantant | Antena 3

La cantant reconeix que va cometre un error del que es penedeix

La cantant acabava de ser mare de la primera filla i tenia dubtes sobre si anar-hi o no. Qui la va convèncer de no fer-ho va ser la representant que tenia en aquell moment, qui li va deixar clar que no creia que guanyés perquè competia amb gent “molt millor” que ella. Diu que el seu pare va insistir en què hi anés i aplaudís al guanyador, però no ho va acabar fent.

La sorpresa va ser que sí que va ser el seu nom l’escollit i va quedar malament perquè no havia fet el viatge per recollir-lo: “No vaig anar-hi i una fan ens va trucar a les tres de la matinada per dir-nos que havia guanyat. Em volia fotre un tret o dos… Sempre m’he sentit molt estimada a l’Acadèmia, ja que sí que donen el seu lloc al flamenc”.