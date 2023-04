Niña Pastori dice cuál ha sido el peor error que ha cometido en la música

Niña Pastori ha hecho mucha gracia a los telespectadores de El Hormiguero . La icónica cantante iba a presentar su nuevo disco, pero ha acabado sincerándose sobre el que cree que ha sido el peor error que ha cometido a lo largo de su carrera. Este año celebra el 25.º cumpleaños e iniciará una gira por toda España pronto, un éxito en la música que nunca habría creído que llegaría a tener.

Ella misma ha reconocido que empezó a cantar por casualidad: «Yo quería una bicicleta y vi que organizaban un concurso de villancicos y que el premio eran 25.000 pesetas. Me presenté y les encantó como cantaba. Me gasté casi todo lo que gané en una bicicleta roja». Antes de esto no había cantado nunca, así que tiene mérito que llegara a triunfar de este modo.

Esta ha sido la parte mona de la entrevista, pero ha habido una mucho más divertida. Todo empezaba cuando Pablo Motos le preguntaba por qué no quiso ir a recoger el primero Grammy Latino que ganó.

La cantante acababa de ser madre de su primera hija y tenía dudas sobre si ir o no. Quién la convenció de no hacerlo fue la representante que tenía en aquel momento, quién le dejó claro que no creía que ganara porque competía con gente «mucho mejor» que ella. Dice que su padre insistió en que fuera y aplaudiera al ganador, pero no lo acabó haciendo.

La sorpresa fue que sí que fue su nombre el escogido y quedó mal porque no había hecho el viaje para recogerlo: «No fui y una fan nos llamó a las tres de la madrugada para decirnos que había ganado. Me quería pegar un tiro o dos… Siempre me he sentido muy querida en la Academia, ya que sí que dan su lugar al flamenco».