Sorpresa de Rafael Amargo: “M’he matriculat a l’escola de policia”

Rafael Amargo acaba d’anunciar una novetat en la seva vida que ha deixat tothom amb la boca oberta. Queda poc més d’un mes per al judici en què haurà de demostrar la seva innocència en l’acusació que cau a sobre d’ell d’un presumpte delicte de tràfic de drogues i pertinència a una banda criminal. Demanen nou anys de presó per a ell, ja que consideren provat que venia droga des del seu domicili encara que ell continua negant-ho tot.

El coreògraf acaba d’assegurar que ha pres una decisió inesperada, matricular-se a l’Acadèmia de Policia. Sorprenentment, està pendent de preparar les proves d’accés al cos: “Encara no he començat a estudiar, em vaig matricular en un atac d’aquests de ràbia. Ara bé, és una feina increïble. Hi ha gent al meu entorn que pertanyen a la Policia i són gent estupenda”. Això sí, ell no va tenir sort amb els agents que el van detenir: “Diversos agents em van fotre una pallissa injustificada quan em van detenir i m’han quedat petits bonys al cap. Hi ha dues costelles del costat dret que no han quedat bé tampoc i és dolorós per a la respiració”.

“Em van lligar, em van deixar a terra i em van trepitjar el cap. Jo em vaig defensar com vaig poder, amb una mossegada. No recordo bé què va passar, només que vaig sortir d’allà plorant”, prossegueix en un relat de denúncia. L’advocat de Rafael Amargo intentarà demostrar que la droga que van trobar al domicili del seu defensat era per a consum propi i no per vendre, el que no serà fàcil.

Rafael Amargo reapareix a televisió després de la segona detenció

El ballarí ha concedit la primera entrevista després de la segona detenció. Ho ha fet a Espejo Público en una conversa que ha preocupat molt perquè ha deixat caure que s’ha plantejat cometre una bogeria. S’ha mostrat cansat de tota la situació i ha pronunciat unes paraules que han preocupat: “Fa dos anys i mig que estic en tractament psiquiàtric. Estic realment esgotat i la meva família també està patint molt. No hi ha ningú que t’empari quan portes una injustícia clara. Ja no em cauen llàgrimes quan ploro. Em van detenir sense explicar-me el motiu, em van contestar de males maneres i amb molta prepotència. No tenen vergonya”.

Rafael Amargo reapareix a televisió després de la segona detenció | Antena 3

“Hom pensa moltes coses… Jo soc un home molt valent, però hi ha moments en els quals penso en treure’m del mig. Puc estar abatut, però m’agrada moltíssim el que faig i per l’amor dels meus fills lluitaré fins al final. Crec que no tornaré a ser la mateixa persona que abans perquè tinc el cor molt dolgut”, ha afegit.