Rafael Amargo oferirà fotografies i vídeos eròtics a canvi de diners

Rafael Amargo torna a reinventar-se als 47 anys. El ballarí ha travessat una època molt complicada professionalment parlant des de la detenció de l’any passat, quan van acusar-lo de ser el líder d’una organització criminal de tràfic de drogues. Ell s’ha declarat innocent des de llavors en reiterades ocasions, però la mala fama continua assenyalant-lo. Ara intenta deixar tot enrere amb una feina nova, la que confia que el faci guanyar tots els diners que ha perdut des de llavors.

De què parlem? De la seva nova aventura a Only Fans, plataforma de pagament en què anònims i famosos publiquen fotografies i vídeos eròtics a canvi de diners. En el cas del ballarí, no se n’amaga i ho confirma directament a El Español. Compartirà plató i escenes amb Marco Banderas, un actor porno conegut després de milers de pel·lícules per a adults: “Ell és conegut mundialment per aquest tipus de cinema, però també és cantant i treballa per a la meva companyia de teatre. Junts compartirem pensaments, sentiments i les nostres aventures”.

Rafael Amargo confirma que oferirà vídeos eròtics als seguidors a canvi de diners

Rafael Amargo oferirà la possibilitat als seguidors de veure’l compartir “secrets entre homes, coses inèdites i curiositats”. Assegura que amb el Marco tenen molta complicitat i intimitat des de fa temps:”Veureu alt voltatge i varietat d’estats. Per descomptat que hi haurà escenes de sexe entre nosaltres. Quina gràcia té fer-se un Only Fans, si no?”.

Serà el pròxim 12 de novembre quan el coreògraf s’estreni en aquesta controvertida plataforma de pagament, en la que tothom que vulgui pot pagar per tenir-hi accés i descarregar-se vídeos i fotografies sensuals de personatges coneguts que volen guanyar diners extres.