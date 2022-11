Jordi González diu quin ha estat l’error més gran que ha comès a televisió

Jordi González ha estat l’estrella del programa que presenta Xavier Sardà a TVE les nits dels dissabtes. El presentador barceloní ha tornat a la cadena pública espanyola per parlar sobre la seva passió pels animals, un tema que ràpidament deixaven en un segon pla per passar a comentar la seva llarga trajectòria professional.

La part que ha fet més gràcia d’aquesta entrevista ens situava tres dècades enrere, quan Jordi estava al capdavant de La Palmera a RTVE. Es tractava d’un espai de tres hores amb molt poc pressupost que s’emetia a La 2, un programa en el que va viure un dels pitjors moments que recorda de tota la seva carrera. Fa 35 anys, Jordi González es preparava per engegar un altre programa en directe. El convidat que tenien previst era un uròleg bastant conegut, el qui no va poder acudir en perdre l’avió, així que van haver d’improvisar.

L’equip del programa va aconseguir que un altre uròleg acudís a plató i així van avisar en Jordi a través de l’orellera. Quin va ser el problema? Que el presentador va entendre que li deien que venia un ufòleg, una persona especialitzada en l’estudi d’ovnis: “Jo pensava que era un ufòleg tota l’estona. Vaig seure al seu costat i li vaig preguntar si creia que estàvem sols a l’univers. Aquell moment va ser sensacional, pobre home. No feia més que preguntar-li si havíem de considerar que era un ovni cada vegada que vèiem al cel alguna cosa amb llum pròpia. L’home no entenia res“.

En Jordi González assegura que tots dos ho van passar “realment malament”. El que encara no entén és que ningú no l’avisés que s’estava equivocant: “A ningú se li va ocórrer dir-me que estava ficant la pota. El convidat m’anava dient el que diríem tots per no quedar malament, que era improbable que hi hagués ovnis i coses així”.

Jordi González reapareix amb Xavier Sardà | TVE

Jordi González assegura que té poders d’endevinació

El presentador català ha assenyalat en diverses ocasions que està convençut que morirà als 78 anys a bord d’un avió. Molts es queden amb la boca oberta en sentir que diu això amb tanta convicció, però ell ho manté i assegura que no en té cap mena de dubte: “Estic convençut des de fa moltíssims anys, des dels 14 o així, que moriré en un accident d’avió i sempre m’he visualitzat així. Menjaré, em prendré la pastilla per dormir i, llavors, el cor s’aturarà”. En aquesta ocasió, Jordi González també ha revelat que té un sisè sentit per endevinar el sexe dels embrions quan algú li diu que està embarassada: “Sempre ho sé”.

Jordi González (@jordiglez) asegura tener un sexto sentido para adivinar el sexo de los embriones y también para saber cuándo morirá: está seguro que será a los 78 años y volando en un avión #ConfusiónMascotas



⭕DIRECTO: https://t.co/lfLLyci274 pic.twitter.com/IeymPUWT2X — La 1 (@La1_tve) November 13, 2022

Una entrevista que ha retornat Jordi González a un plató de TVE després de molt de temps sense acudir als seus estudis.